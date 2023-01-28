Hindistan'da 2 savaş uçağı havada çarpıştı

Hükümetten yapılan açıklamaya göre Hindistan Hava Kuvvetlerine ait iki savaj uçağı havada çarpıştı ve bir pilot öldü.

Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, bugün Gwalior kenti yakınlarında meydana gelen olayla ilgili soruşturma talimatı verildiği belirtildi. Uçakların rutin eğitim görevinde olduğu kaydedildi.

Olaya karışan üç pilottan birinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

Kazada, bir Rus yapımı Suhoy Su-30 ve bir Fransız yapımı Mirage-2000 havada çarpıştı. Kazayla ilgili başka bir detay açıklanmadı.