ABD Hazine Bakanlığı yetkilisi, 'Türkiye'yi uyarmak için' gelecek

ABD Hazine Bakanlığı'nın üst düzey yaptırım yetkilisi önümüzdeki hafta Türkiye'yi ABD'nin kısıtlamalarına tabi kuruluşlarla iş yapmaları halinde ABD pazarına erişimlerini kaybedebilecekleri konusunda "uyarmak için" ziyaret edecek.

Bakanlığın Terör ve Mali İstihbarattan Sorumlu Müsteşarı Brian Nelson, 29 Ocak - 3 Şubat tarihleri arasında Umman, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Türkiye'ye seyahat edecek. Bakanlıktan bir sözcü, Reuters'a verdiği demeçte, Nelson'ın bu ülkelere seyahati sırasında, Washington'ın agresif bir şekilde yaptırımlarını uygulamaya devam edeceğini hatırlatmak için hükümet yetkilileri ve sermayedarlar ile görüşeceğini söyledi.

Sözcü, "Bireyler ve kurumlar, yaptırım uygulanan kuruluşlarla iş yapmaları veya uygun durum tespiti yapmamaları nedeniyle potansiyel olarak ABD pazarlarına erişimlerini kaybetme riskiyle karşı karşıyadır" dedi.

Ziyaretleri sırasında Nelson, Rusya ve İran'a karşı yaptırımların yanı sıra bölgeye dönük yabancı yatırımları ele alacak.