Hindistan yerli uçak gemisini denize indirdi

Çarşamba günü, Hindistan Donanması'nın Twitter hesabı, INS Vikrant adlı 262 metrelik uçak gemisinin denemeler için denize açılmasının bir videosunu paylaştı.

Proud & historic day for India as the reincarnated #Vikrant sails for her maiden sea trials today, in the 50th year of her illustrious predecessor’s key role in victory in the #1971war

Largest & most complex warship ever to be designed & built in India.

Many more will follow... pic.twitter.com/6cYGtAUhBK — SpokespersonNavy (@indiannavy) August 4, 2021

Donanma, ülke için “tarihi ve gururlu gün" olduğunu belirterek daha birçok "kardeş geminin" geleceğini söyledi.

Donanmaya göre IAC-1, MiG-29K savaş uçağı ve Kamov-31 Hava Erken Uyarı Helikopterleri de dahil olmak üzere bir dizi sabit ve döner kanatlı uçağa ev sahipliği yapacak.

Hint medyası, ülkenin filosundaki ikinci uçak gemisi olacak olan savaş gemisinin 2022'de hizmete gireceğini bildirdi. Şu anda kullanımda olan tek uçak gemisi Sovyet yapımı Bakü'ydü. Bakü SSCB dağıldıktan sonra Rusya tarafından Hindistan'a satılmasının ardından INS Vikramaditya olarak isim değiştirmişti.