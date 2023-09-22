Hindistan ve Kanada arasında diplomat krizi

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Arindam Bagchi, düzenlediği basın toplantısında, ülkede yaşayan 'Sih'lerin bağımsızlığını savunan Halistan Kurtuluş Gücü'nün (KLF) yöneticisi Hardeep Singh Nijjar'ın Kanada'da öldürülmesinin ardından çıkan anlaşmazlık hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Bagchi, hükümetin, Kanada'dan ülkedeki diplomatik varlığını küçültmesini istediğini aktararak, gerekçe olarak "Kanadalı diplomatların Hindistan'ın iç işlerine karışmasını" gösterdi.

"Kanada'nın Hindistan'daki diplomatik varlığı, Hindistan'ın Kanada'da sahip olduğundan daha büyük ve bu nedenle küçültülmesi gerekiyor" diyen Bagchi, Kanadalı makamlara, diplomatik mevcudiyette eşitlik olması gerektiğinin bildirildiğini vurguladı.

AA'da yer alan habere göre sözcü, Hindistan'ın, Kanada vatandaşlarına vizeleri askıya almasına ilişkin soruya, "Kanada'daki güvenlik durumu ve Kanada hükümetinin eylemsizliği nedeniyle söz konusu kararın verildiği" şeklinde yanıt verdi.

Nijjar'ın öldürülmesiyle ilgili kendilerine sunulacak her türlü bilgiyi incelemeye hazır olduklarını kaydeden Bagchi, şimdiye kadar Kanada tarafından bilgilendirilme yapılmadığını aktardı.

Bagchi, Hindistan'ın Kanada'da yaşayan ve suç teşkil eden faaliyetlerde bulunan bireylere dair kanıtları Kanada ile paylaştığını ancak harekete geçilmediğini belirterek, Kanada'nın "eylemsizliğinin büyük bir endişe kaynağı olduğunu" söyledi.

Kanada'nın "önyargılı bir şekilde" hareket ettiğini savunan Bagchi, "(Kanada) İddialarda bulundular ve bu iddialar üzerine harekete geçtiler. Bize göre, Kanada hükümetinin bu iddiaları öncelikle siyasi güdümlüdür" ifadesini kullandı.

Kanada'daki Hindistan vize başvurularını almakla yetkili kuruluş BLS International, 21 Eylül itibarıyla Hindistan vize hizmetlerinin, ikinci bir bildiriye kadar, askıya alındığını açıklamıştı.

Nijjar'ın öldürülmesi ve Trudeau'nun iddiaları

Hindistan tarafından yayımlanan "40 teröristin" isminin olduğu listede yer alan Sih örgütü KLF'nin yöneticisi Nijjar, 18 Haziran'da Kanada'da vurularak öldürülmüştü.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, yaptığı açıklamada, Nijjar'ın öldürülmesinin arkasında Yeni Delhi hükümetinin olduğunu iddia etmişti.

İki ülke dün, çıkan anlaşmazlık sonrasında karşılıklı olarak üst düzey diplomatlarını sınır dışı etme kararı almıştı.

Hindistan Ulusal Soruşturma Ajansı'nca (NIA), 2022'de, Pencap'ın Jalandhar şehrinde Hindu bir din adamını öldürmekten aranan Nijjar, Hint devletine karşı KLF üyelerini eğitmek, finansal destek sağlamak, komplo kurmak, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek gibi suçlamalarla da karşı karşıyaydı.

Halistan Kurtuluş Gücü

"Sih ülkesi" anlamına gelen Halistan fikrini benimseyen örgüt, 1987'den bu yana Hindistan'da askeri ve diplomatik hedeflere saldırılar düzenlemenin yanı sıra Romanya'nın Yeni Delhi Maslahatgüzarı Liviu Radu'yu kaçırmasıyla biliniyor.

Hindistan, örgütün Pakistan destekli olduğunu ve Pakistan'dan silah yardımı aldığını iddia etse de örgütün İngiltere, İspanya ve Malezya'daki Sih diasporasından bağış topladığı biliniyor.

Örgüt, Hindistan'ın Pencap eyaleti dışında Pakistan'ın Pencap, Hayber Pahtunhva, Sindh, Belucistan ve Keşmir bölgelerinin de tamamını veya bir kısmını Halistan olarak görüyor.

KLF, Hindistan tarafından "terör örgütü" olarak tanımlanıyor.