Hindistan hükümeti göçmenlere karşı sınıra timsah ve zehirli yılan yerleştirmeyi planlıyor

Hindistan’ın Bangladeş sınırından göçmen akışını engellemek amacıyla 4 bin kilometrelik sınır boyunca çit çekemediği bölgelere yırtıcı hayvanları yerleştirme planı ortaya çıktı. Plan insan haklarına yönelik bir saldırı olmasının yanısıra yaban hayatına bir müdahale olarak da tepkilere yol açtı.

El Cezire’nin haberine göre Hintli yetkililer ülkenin Bangladeş'le olan 4 bin 96 km uzunluğundaki oldukça zorlu arazilerden geçen sınırının bazı kesimlerine çit çekmenin imkansız olduğunu gördü.

26 Mart tarihli bir iç yazışmada, Pakistan ve Bangladeş sınırlarında devriye gezen Hindistan Sınır Güvenlik Gücü, doğu ve kuzeydoğu cephelerindeki karargahlara "savunmasız nehir boşluklarında sürüngenlerin kullanılabilirliğini araştırmaları" talimatını verdi.

'Doğanın silah haline getirilmesinin en uç noktası'

Hindistan-Bangladeş sınırı Batı Bengal, Tripura, Assam, Meghalaya ve Mizoram eyaletlerinden geçiyor. Tepeler, nehirler ve vadilerle dolu bu engebeli arazinin yaklaşık 3 bin km’lik kısmı çitlerle çevrildi. Ancak geri kalan kısımlar, her iki tarafta da yerel halkın yaşadığı bataklık ve nehir alanlarından oluşuyor.

Mültecileri caydırmak için vahşi hayvanların kullanılması ihtimali ise tepkilere yol açtı.

Araştırmacı Angshuman Choudhury, söz konusu plan için "Eğer bu kadar sinsi ve tehlikeli olmasaydı, komik diyebilirdik. Zehirli yılanları ve timsahları serbest bıraktığınızda, kurbanın Bangladeşli mi yoksa Hintli mi olduğunu ayırt edemeyecekler. Bu, doğanın insanlığa karşı silah haline getirilmesinin en uç noktasıdır” dedi.

Bengal müslümanlarını taciz niyeti

Hindistan’da Başbakan Narendra Modi liderliğindeki Hindu milliyetçisi hükümet, belgesiz göçmenlerin ülkenin demografisini değiştirdiği gerekçesiyle bir tehdit oluşturduğunu savunuyor. İnsan hakları gözlemcileri ise bu söylemin, özellikle ülkenin doğusundaki Bengal Müslümanlarını taciz etmek için kullanıldığını belirtiyor.

İnsan hakları aktivisti Harsh Mander, Hindistan'ın mültecilerle mücadele için hukuk dışı yöntemler seçmesinin asıl amacının yerli müslüman topluluklar üzerinde sürekli bir "vatansız kalma korkusu" yaratmak olduğunu dile getirdi.

Ekosistem ve yerel halk için risk

Hindistan Yaban Hayatı Vakfı'ndan Rathin Barman, timsahların bu bölgelerin yerli türü olmadığını vurguladı. Sınır bölgelerine taşınan timsahlar ve yılanların muhtemelen kısa sürede öleceğini belirten Barman türlerin doğal yayılım alanlarına yapılacak her türlü müdahalenin ekosistemi bozacağını dile getirdi.

Öte yandan bu plan yerel halk için de büyük bir risk oluşturuyor. Zira nehirlerdeki taşkınlar zehirli yılanların yerleşim yerlerine yayılmasına ve özellikle balıkçılıkla uğraşan yerel halkın hayatının tehlikeye girmesine neden olabilir.

ABD'de yeni açılan gözaltı merkezi: 'Timsah Alkatraz'ı'

Modern tarihte bir sınırı “korumak” için yırtıcı hayvanların kullanılmasına dair bir örnek yok. ABD Başkanı Donald Trump’ın ilk başkanlık döneminde göçmenleri durdurmak için içi yılan veya timsah dolu hendekler kazma fikrini gündeme getirdiği iddia edilmişti. Ancak Trump “Sınır güvenliği konusunda sert olabilirim ama o kadar değil” diyerek söz konusu iddiaları “yalan haber” diye nitelemişti.

Ancak buna benzer bir örnek ABD’de geçen Temmuz ayında açılan Güney Florida Gözaltı Merkezi…

Burası yırtıcılara ev sahipliği yapan bataklık konumuyla kaçışı imkansız kılan bir merkez olarak biliniyor.

ABD’nin eski yüksek güvenlikli hapishanesi Alkatraz’a atıfla bu merkez Trump destekçisi eyalet yöneticilerince “Timsah Alkatraz’ı" diye niteleniyor.

Uluslararası Af Örgütü, insani olmayan koşullar ve Everglades ekosistemine verilen zarar nedeniyle bu merkezin kapatılması için çağrıda bulunuyor.