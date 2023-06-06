Hindistan denizaltı yapımı için Almanya'yla anlaşmak üzere

Hindistan'ın, dizel tahrikli denizaltı yapımı için Almanya'yla anlaşmaya varmak üzere olduğu belirtildi.

Bloomberg'e konuşan kaynaklara göre, Alman çelik üreticisi Thyssenkrupp AG'nin denizaltı kolu ile Hindistan merkezli Mazagon şirketi, Hindistan donanması için altı denizaltının yapımı kapsamında yaklaşık 5,2 milyar dolarlık bir anlaşma imzalamaya hazırlanıyor.

İki günlük ziyaret kapsamında Hindistan başkenti Yeni Delhi'ye gelen Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius'un konuya ilişkin yapılacak ön anlaşma imzası töreninde yer alacağı kaydedildi.

Alman TV kanalı ARD'ye konuşan Pistorius, çarşamba günü yapacağı Mumbai ziyaretinde denizaltı anlaşmasının gündeme geleceğini ifade ederek, taraflar arasında yapılacak müzakerelere destek rolü üstleneceğini belirtti.

Pistorius, "Bu sadece Alman endüstrisi için değil, aynı zamanda Hindistan ve Hint-Alman stratejik ortaklığı için büyük ve önemli bir sözleşme olacak" diye konuştu. Pistorius, ayrıca Paris hükümetinin de hissesinin bulunduğu Fransız Naval Group SA şirketinin de denizaltı anlaşması için Hindistan'la görüştüğüne işaret ederek, "Tabi bu alanda başka rakipler de var" dedi.

Hindistan'ın iki yıl önceki teklifini geri çeviren Alman Thyssenkrupp AG şirketinin, Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü savaşın 2. yılında olması ve Çin'in askeri alanda Rusya'ya yakınlaşan hamleler yapması üzerine Hindistan'la savunma alanında temaslarını artırması dikkat çekiyor.

Söz konusu gelişmeler, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un, Hindistan'ın savunma sektöründe Rusya'ya olan bağımlılığından kurtarma çabası olarak yorumlanıyor.

Rusya'nın savunma alanında en büyük tedarikçisi olduğu Hindistan, ABD'nin Moskova'ya dönük yaptırımlarının etrafından dolaşacak ödeme mekanizmalarını geliştirmekte uzun zamandır zorlanıyordu.