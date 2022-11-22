Hıncal Uluç için tören düzenlendi

Gazeteci ve spor yorumcusu Hıncal Uluç için çalıştığı Sabah Gazetesi önünde tören düzenlendi. 

Haber Merkezi

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 83 yaşında ölen Hıncal Uluç için kariyerinin büyük bölümünü geçirdiği Sabah gazetesinin önünde tören yapıldı.

Daha sonra Hıncal Uluç'un cenazesi, defnedileceği Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü.

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