Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 83 yaşında ölen Hıncal Uluç için kariyerinin büyük bölümünü geçirdiği Sabah gazetesinin önünde tören yapıldı.
Daha sonra Hıncal Uluç'un cenazesi, defnedileceği Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü.
Haber Merkezi
Hıncal Uluç için tören düzenlendi
Gazeteci ve spor yorumcusu Hıncal Uluç için çalıştığı Sabah Gazetesi önünde tören düzenlendi.
Haber Merkezi
Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 83 yaşında ölen Hıncal Uluç için kariyerinin büyük bölümünü geçirdiği Sabah gazetesinin önünde tören yapıldı.
Daha sonra Hıncal Uluç'un cenazesi, defnedileceği Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü.