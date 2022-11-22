Defne Joy Foster’ın annesinden Hıncal Uluç açıklaması: Zalim ve korkunç biriydi

Ahmet Altan'ın oğlu Kerem Altan'ın evinde hayatını kaybeden Defne Joy Foster için 'Su testisi, su yolunda kırıldı' diyen Hıncal Uluç, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmişti.

Uluç'un ölümünün ardından Defne Joy Foster'ın annesi Hatice Foster, gazeteci Mustafa Hoş'a açıklamada bulundu.

"Defne onu kapıda bekliyor. Zalim ve korkunç biriydi. Kızımı bir kez daha öldürmüştü" diyen Foster, "Cenazesinde imam ‘Merhumu nasıl bilirdiniz?’ diye sorunca 'Kötü biriydi' diye bağırmak istiyorum. ‘Hakkınızı helal ediyor musunuz’ dediğinde de ‘Etmiyorum’ diye haykırmak istiyorum. Sosyal medyada yazılanları okudukça ağlıyorum. Benim yavrumu öldürdüler. Kızımı ne güzel anıyorlar. Hıncal zalimine de hakkını veriyorlar. Herkese tek tek teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.