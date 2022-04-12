Hilal Kaplan'dan soL Haber Müdürü'ne 'eşşek' şikayeti

Yandaş yazar Hilal Kaplan, 28 Ocak 2022'de soL Haber'de yayımlanan "Erdoğan kirli unsurlarla çalışmayı sever, Pelikancılar mayın eşeği gibi" başlıklı haber nedeniyle şikayette bulundu.
Kaplan söz konusu haberde kendisine 'eşşek' denildiğini öne sürdü.
İlgili haberde Kaplan'ın adı dahi geçmezken, Pelikan ekibini temsilen yalı karesi yer almış, haberde Pelikan ekibine ilişkin 'mayın eşeği' ifadesini kullanılmıştı.
Dün konuya ilişkin haber müdürlerimizden Yavuz Karamahmutoğlu emniyete çağrıldı, şikayete ilişkin ifadesi alındı.
Şikayet konusu olan haberi aşağıdaki linkten okuyabilirsiniz: