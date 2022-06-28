Hilal Kaplan: Yargıtay'a itirazım var

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, 66 askeri öğrenciye verilen müebbet hapis cezasını bozmasına ilişkin 'Yargıtay'a itirazım var' başlıklı bir yazı yazdı.

Kaplan yazısında, "Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi sırasında Yalova'daki askeri kamptan mühimmat dolu otobüsle, yanlarında dolu silahlarıyla hareket eden darbecilerin içinden 66 askeri öğrenci hakkındaki müebbet ceza kararını bozup tahliye edilmelerini sağladı. Hayatlarında hiç yanlarında 40 mermiyle ve dolu şarjörle "tatbikata" çıkmamış, böyle bir usul olmadığını da bilecek kadar zeki ve gözleri önünde sivil halk ile polis memurları darbeci üstleri tarafından yaralanıp yol açılan otobüste hiçbir şey yokmuş gibi kalmayı sürdüren askeri "öğrenciler"in Yargıtay'ın iddia ettiği gibi olan biteni ayırt edemeyip bir "hata" yaptığı söylenebilir mi?" görüşünü savundu.

Kaplan, "Bu yazıyı şehit yakını ve gazilerle 15 Temmuz Derneği çatısı altında yapılan bir toplantının ertesinde yazıyorum. Yüreğim ağır; çünkü yargının 251 şehide ve binlerce gaziye karşı başımızı eğip FETÖ'cülere bayram ettirdiğini görüyorum. İtirazım var." diye ifade etti.

Yandaş Fuat Uğur a bugünkü köşe yazısına "Türk cezaevlerindeki Batılı askerlere yenileri eklenebilir" başlığı attı, 66 öğrenciyle ilgili bozma kararına tepki gösterdi.