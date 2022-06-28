Yandaş Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, darbe girişimini üç ay önce haber veren yazıya imza atmıştı. Uğur'un yazısında hem darbenin olacağını hem de hükümetin hazırlıkları bildiğini öne sürmüştü.

Uğur bugün de ilginç bir yazı kaleme aldı. Uğur "Türk cezaevlerindeki Batılı askerlere yenileri eklenebilir" başlıklı yazısında şunları kaydetti:

"Amerika’nın Türkiye’deki elemanlarının yüzsüz ve pespaye oluşları bu ülkenin namuslu evlatları için ayırt edici bir kriter.

Bitleri kanlandı.

Sanıyorlar ki devlet gaflet uykusunda ve ne yapacağını bilmiyor.

Ders almadılar.

Artık dışarıdan gelecek saldırıların içeride de bir karşılığı olacaktır.

Bu ülke insanlarının iş birlikçiler için daha fazla eli kolu bağlı oturmayacağı aşikâr.

Üniformalı ya da sivil; ABD’nin Türk cezaevlerindeki tüm askerlerine ve casuslarına yenileri eklenecektir şüphesiz.

Geçen 15 Temmuz’da fareler kaçtı ama bu kez konulan kapanlar sürprizli “hediyelerle” dolu.

Yine en baştan söyleyelim de hani, yok tiyatro yok kontrollü filan diye sonradan ciyaklamayın!.."