Hilal Kaplan adının geçmediği haber nedeniyle şikayetçi oldu, soL'a 'eşek' davası açıldı

Yandaş yazar Hilal Kaplan, 28 Ocak 2022'de soL Haber'de yayımlanan "Erdoğan kirli unsurlarla çalışmayı sever, Pelikancılar mayın eşeği gibi" başlıklı haber nedeniyle şikayette bulunmuştu.

Bu şikayet sonrası önce takipsizlik kararı verilmiş, ancak takipsizlik kararı başsavcılıkça jet hızıyla iade edilmişti.

Bu gelişmenin ardından soL Haber Müdürleri'nden Yavuz Karamahmutoğlu hakkında dava açıldı.

Davanın gerekçesi Kaplan'ın söz konusu haberde kendisine "eşek" denildiğini öne sürmesi oldu.

Oysa ilgili haberde Kaplan'ın adı dahi geçmiyordu. Haberde Pelikan ekibini temsilen yalı karesi yer almış, Pelikan ekibine ilişkin "mayın eşeği" ifadesi kullanılmıştı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede şöyle denildi:

"Şikayetçiye yönelik "Erdoğan kirli unsurlarla çalışmayı sever. Onların zaafı, iktidarın kozu olur. Açıklarından dolayı mayın eşeği gibi kullanılırlar pelikancılar" şeklinde yazılar yazmak suretiyle hakaret ettiği, yapılan soruşturma kapsamında şikayetçinin şüpheliden şikayetçi olduğu, şüpheliye yükletilen sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret suçunun 5271 sayılı yasanın 253. maddesi kapsamında uzlaşmaya tabi suçlardan olması nedeniyle uzlaşma önerisinde bulunulduğu, uzlaşma önerisinin kabul edilmediği, soruşturma kapsamındaki deliller ve olayın oluş ve işleyiş şekli ile şüphelinin atılı suçu işlediği tüm soruşturma evrakı kapsamından anlaşılmakla; şüphelinin üzerine atılı suçtan yargılanmasının mahkemenizde yapılarak, şüphelinin eylemine uyan yukarıda yazılı sevk maddeleri gereğince cezalandırılmasına karar verilmesi kamu adına talep ve iddia olunur."

Dava konusu yapılan haberi okumak için tıklayın