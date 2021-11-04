'Hilafeti savunanların, tarikatlarla yol yürüyenlerin Milli Eğitim Şurası'nı tanımıyoruz'

Eğitimden sorumlu CHP Genel Başkan Başdanışmanı Yıldırım Kaya, Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenleyeceği Milli Eğitim Şurası'nı tanımadıklarını açıkladı.
Cumhuriyet’le hesaplaşmak isteyenlerin eğitim değerlerini yok etmeye çalıştığını belirten Yıldırım Kaya, şöyle konuştu:
"Cumhuriyet’i kuranlar, bu ülkeyi kurtaranlar, İzmir'de şanlı bayrağımızı dalgalandırdılar. Gazeteci Hasan Tahsin ilk kurşunu attığında, Türkiye'nin bağımsızlığı için adım atıldı. İşte biz bu adımı unutmadık. Cumhuriyet’i yaşatmak için demokrasi devrimine ihtiyacımız var. Bunun için de eğitim devrimlerinin yaşaması gerekiyor. Saltanatı yeniden inşa etmek ve hilafeti getirmek isteyenler, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu'ndaki görevlendirmeleriyle bize bir mesaj verdiler. 'Biz hilafeti istiyoruz, tarikatlarla ülkeyi yöneteceğiz, Latin harflerine karşıyız' diyorlar. Cumhuriyet yaşayacak, devrimlerine devrim katarak yaşayacak. Siz, Talim ve Terbiye Kurulu'na atadıklarınızla Milli Eğitim Şurası topluyorsunuz. 1968 yılında Türkiye'nin içine düştüğü durum neyse bugün de ondan farklı değiliz. Milli Eğitim Şurası, 'Her 3 yılda toplanır' hükmüne rağmen 7 yıldır toplanmıyor. Bugün kafalarına taş mı düştü de topluyorlar? Başlığı da 'Eğitimde fırsat eşitliği.' Eşitsizliği yaratan, sizin 20 yıllık zulüm iktidarınız değil mi? Kız çocuklarımızı eğitimden uzaklaştıran siz değil misiniz? Hilafeti savunanları Talim Terbiye Kurulu'na taşıyanlar siz değil misiniz? Bu eşitsizliği yaratan, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kendisidir. Bu eşitliği kuracak olan ise halkın iktidarıdır.”
Milli Eğitim Bakanlığı'nın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki bütçe görüşmelerine değinen Kaya, sözlerini şöyle tamamladı: