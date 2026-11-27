Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, son yolculuğuna uğurlandı.

Salı günü yaşamını yitiren Çetin için ilk tören, dün Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi'nde düzenlendi. Hastanenin acil bölümü önündeki törende, Çetin'in ailesi başsağlığı dileklerini kabul etti.

Çetin'in cenazesi, törenin ardından cenaze aracına konularak Ankara'ya uğurlandı. Cenazesi Ankara'ya getirilen Çetin için TBMM'de devlet töreni düzenlendi.

Konuşmaların ardından Çetin'in cenazesi askerler tarafından top arabasına konuldu ve katılımcılar bir süre top arabasının arkasından yürüdü. Çetin'in ailesi ve Yeni Parti Genel Başkanı Özel taziyeleri kabul etti.

Cenaze sırasında, mahkemenin "mutlak butlan" kararıyla CHP'de genel başkanlık koltuğuna oturtulan Kemal Kılıçdaroğlu protesto edildi. Bir yurttaş, Kılıçdaroğlu’na "Komşunuzun yüzüne nasıl bakabiliyorsunuz?" diye tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu'nun koruma ekibi, "Terbiyesizlik yapma cenazede, şerefsiz" cevabını verdi. O anlar kameraya yansıdı.

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