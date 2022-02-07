Herzog'un Türkiye'ye geleceği ilk defa doğrulandı

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog dün AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesinde "geçmiş olsun" dileklerini iletirken söz konusu telefon görüşmesi, Herzog'un göreve başladığı Temmuz ayından bu yana iki cumhurbaşkanı arasındaki dördüncü görüşme oldu.

Öte yandan dün gerçekleşen görüşme Herzog'un Erdoğan'ı aradığı ilk telefon görüşmesiydi. Görüşmenin ardından İsrail Cumhurbaşkanlığı Erdoğan'ın Türkiye davetinin kabul edildiğine dair olumlu bir açıklama yaptı.

Cumartesi günü Erdoğan, Herzog'un Mart ortasında geleceğini söylemişti.

Öte yandan İsrail menşeli Haaretz'e konuşan bir İsrailli yetkili, Erdoğan'ın Herzog'la görüşmesinin Türkiye-İsrail ilişkilerinin gelecekte iyileştirilmesi için bir "test alanı" olarak görüldüğünü söyledi.

İsmi belirtilmeyen yetkili planlanan görüşmenin Erdoğan'ın "iyi niyetinin bir göstergesi" olduğunu söylerken bir başka yetkiliyse görüşmeyi “Türkiye'yle 'donmuş' olan bağları 'serin' hale çevirme" girişi olarak nitelendirdi. Görüşmeler sonucunda "sembolik" olarak ekonomik anlaşmaların da çıkabileceği belirtildi.