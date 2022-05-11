Herson'da Rusya'ya bağlanma hazırlığı

Ukrayna'da Rusya ordusunun kontrolüne geçen Herson bölgesinin Rusya'ya katılmasına ilişkin hazırlık yapıldığı açıklandı.

TASS'ın haberine göre, Ukrayna'nın Rusya ordusunun kontrolü altında bulunan Herson bölgesi bir kararname ile Rusya'ya bağlanmayı talep edecek. Düzenlediği bir basın toplantısında konuşan Rusya yanlısı Askeri-Sivil Yönetim Başkanı Kiril Stremosov, Kırım referandumuna atıfta bulundu ve yıl sonuna kadar hazırlıklarının tamamlanacağını belirtti. Öte yandan Stremosov, tamamen rubleye geçmeleri gerektiğini belirterek "Önümüzdeki haftalarda Herson bölgesinde bir Rus bankası açılabilir" diye konuştu.

Konuya ilişkin konuşan Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov da Herson bölgesi sakinlerinin bölgenin Rusya'nın bir parçası olup olmamaya kendilerinin karar vermesi gerektiğini söyledi. Peskov, "Böyle bir kararın kesinlikle net bir arka planı, yasal bir gerekçesi olmalı ve tıpkı Kırım örneğinde olduğu gibi meşru olmalıdır" ifadelerini kullandı.

Herson, Kırım'ın kuzeyinde yer alan bir idari birim (oblast). Söz konusu bölgenin büyük bir kısmı Rusya ordusunun kontrolü altında bulunuyor ve halkının büyük bir kısmı Rusça konuşuyor.