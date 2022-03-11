Herkes başarısız sayıldı: 'AKP’lilerin torpil listesinde anlaşamadığı' iddiası

AKP'li Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştirdiği görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavında yazılı sınav aşamasını tamamlayıp mülakata girmeye hak kazanan tüm katılımcılar başarısız ilan edildi. CHP Milletvekili Adıgüzel “AKP’lilerin torpil listesinde anlaşamadığı” iddiasını Meclis’e taşıdı.

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre, AKP'li Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin geçen yıl 26 Eylül tarihinde gerçekleştirdiği görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavında 23 kişilik kadro için yapılan yazılı sınava 53 kişi başvurdu. Sınav sonucu 26 kişi 60 puanı geçerek mülakata girmeye hak kazandı.

24 Aralık’ta, sekiz kişilik şube müdürü kadrosu için mülakata girebilen 23 kişinin, 10 kişilik şef kadrosu için mülakata girebilen iki kişinin, dört kişilik unvan değişikliği kadrosu için mülakata girebilen bir kişinin tamamı başarısız sayıldı. Başka bir ifadeyle, başvuran ve mülakata girmeye hak kazanan herkes başarısız ilan edildi, böylece kadrolara kimse giremedi.

Soylu'ya soru önergesi

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, konuyu Meclis’e taşıdı ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi verdi.

Açılan kadro sayısından daha az aday olduğunu belirten Adıgüzel, “Yani herhangi bir yarış yok. Mülakata girenlerin tamamının elenmesi enteresan. Bize gelen bilgilere göre adayların bir kısmı çok başarılı cevaplar verdiği halde sözlü mülakata giren toplam 26 kişinin tamamı başarısız sayılmıştır” dedi. Mülakatlarla ilgili itirazların yapıldığını aktaran Adıgüzel, “torpil listesinde AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile AKP’li Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler’in anlaşamadığı” yönündeki iddialara dikkat çekti.

Adıgüzel'in Soylu'ya yönelttiği sorular şöyle: