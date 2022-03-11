AKP'li belediyeden 5 milyon liralık kamulaştırma

Güngören'de Çinçin Deresi yatağında sel ve heyelan riski barındıran arazide AKP'li ilçe belediyesinin başlattığı konut inşaatı tepkilere neden olmuştu. 2 bin 700 metrekarelik özel mülkiyete ait iki ayrı parselin, AKP'li Güngören Belediyesi tarafından 2011 yılında hizmet binası yapmak üzere 5 milyon liraya kamulaştırıldığı öğrenildi.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, iki parselin mülkiyeti Güngören Belediyesi'ne geçti ancak araziye 10 yıl boyunca belediye binası yapılmadı ve arazi boş kaldı. 2020 yılına gelindiğinde büyük kısmı kamulaştırılan iki parselin oluşturduğu toplam 6 bin 600 metrekarelik alan; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından “Rezerv Yapı Alanı” ilan edildi.

Bu karar doğrultusunda Güngören Belediyesi tarafından ilçedeki eskiyen yapı stokunu yenilemek için kentsel dönüşümde kullanılmak üzere imar planları hazırlandı. Eski belediye hizmet alanı, “ticaret ve konut” alanı ilan edildi, yükseklik 9 kat olarak belirlendi. Zemin katta işyeri, ofis, çarşı, mağaza, banka, finans kurumları, diğer katlarda konutlar yer alması kararlaştırıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, arazide yapılan plan değişikliğine karşı dava açtı. Güngören Belediyesi, davalık olan arazi için 2021 yılının ekim ayında 96 daire ve 9 dükkandan oluşacak “Semt Güngören” projesi için 73 milyon liralık inşaat ihalesi düzenledi. 8 Şubat'ta gerçekleştirilen müzayede ile konutlar 1.2 milyon-3.2 milyon TL arasında değişen fiyatlara satıldı.