AKP'li belediyenin gri pasaport temin ettiği 63 kişi geri dönmedi

Samsun'un AKP'li Yakakent Belediyesi tarafından hizmet pasaportu (gri pasaport) temin edilen 70 kişiden 68'i yurt dışına çıktı. Giden 68 kişiden 63'ünün Türkiye'ye giriş yapmadığı tespit edildi.

ANKA'dan Berkay Varol'un haberine göre, belediye tarafından temin edilen gri pasaport ile yurt dışına çıkan 63 kişinin ön inceleme raporunda geri dönmediği tespit edildi. Nüfusu 8 bin olan ilçede 2020 yılının Mart ve Aralık ayları arasında yaşanan olayın ardından İçişleri Bakanlığı AKP'li Yakakent Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcısı hakkında soruşturma izni verdi. "Göçmen kaçakçılığına sebebiyet vermek" iddiasıyla inceleme başlatıldı.

Yaşananların ardından gelişmeleri değerlendiren CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, "Bu olay düpedüz organize insan kaçakçılığıdır ve belediyeler üzerinden temin edilen hizmet pasaportlarıyla yapılan insan kaçakçılığı faaliyetlerine Samsun'un, Yakakent ilçemizin de adının karışması gerçekten çok üzücüdür. Olayı daha da vahim kılan şey ise devlette kontrol, denetim mekanizmalarının yok edilmiş olmasıdır. Kimlere, hangi kriterler gözetilerek hizmet damgalı pasaport verildi? Belli değil, zaten izahı da yok" diye eleştirdi.