Almanya'daki gri pasaport davasında para cezası

Türkiye'de başta Malatya Yeşilyurt ve Ordu Korgan belediyeleri olmak üzere çok sayıda belediyenin hizmet pasaportlarıyla Almanya’ya insan kaçırılmasıyla bağlantılı Almanya’da görülen ilk davada karar çıktı.

Türkiye'deki belediyelere, Almanya ile ortak bir çevre projesi yapılacağı garantisi ile davetiyeler gönderen Ersin K. Hannover'de görülen davada 900 euro para cezasına çarptırıldı.

DW Türkçe'den Elmas Topcu'nun haberine göre, Hannover Sulh Mahkemesi sanık Ersin K. "yabancı ülke vatandaşlarını Almanya’ya yasa dışı biçimde sokmaya teşebbüsten" 900 euro para cezasına çarptırıldı.

Hannover’de davaya bakan hakimleri, Ersin K.’nın Türkiye'deki belediyelere bir "çevre projesi kapsamında işbirliği yapılacağını beyan eden davetiyeleri" göndermesini "insan kaçakçılığına teşebbüs" olarak nitelendirdi.

"İnsan kaçakçılığı" değil de "insan kaçakçılığına teşebbüs" olarak görülmesinin nedeninin Almanya'dan giden davetiyelerin hizmet pasaportu çıkarılmasının asıl gerekçesi olup olmadığı konusunda kesin bir yargıya varılamamış olması olarak belirtildi.

Davada verilen ceza kararının henüz kesinleşmediği ve temyize götürülebileceği öğrenildi.

Gri pasaportlarla ilgili, Türkiye'den otobüsle gelen kişilerin giriş yaptığı sınır bölgelerinin bulunduğu Bavyera Eyaleti’nde ise halen üç soruşturma devam ediyor.