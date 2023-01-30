'Her yıl Beyoğlu kadar bir alan yabancılara satılıyor'

Yabancılara konut satışına ilişkin açıklamada bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, son beş yılda yabancılara 40 milyon 500 bin metrekare gayrimenkul satıldığını belirtti.

Konuya dair sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Gökçe, "Son 5 yılda yabancılara tam 40 milyon 500 bin metrekare gayrimenkul satıldı. Her yıl yabancılar ortalama 8 milyon metrekare taşınmaz alıyor. Yani her yıl yaklaşık Beyoğlu ilçesi kadar bir alan yabancılara satılıyor. Yabancılara satış konut krizini derinleştiriyor" ifadelerini kullandı.

Gökçe'nin açıklamasının devamında öne çıkan ifadeler şöyle:

"Yabancı uyruklu şahıslar 2022 yılında tam 75 bin 185, 2021 yılında 68 bin 168 konut aldılar. İlk üç sırada Rusya, İran ve Irak uyruklular var. İki yılda 473 bin vatandaşımızın yaşayabileceği konut yabancılar tarafından alındı.

Bakanlık tarafından Sn. Ali Mahir Başarır'ın soru önergesine verilen bir cevaba göre 2002 - 2020 arasında yabancılar toplam 115 milyon metrekare alım yaptı. 2020-2021 ve 2022 yılları bu rakama eklenirse toplam satılan alan 138 milyon metrekareye çıkıyor.

Yabancılara konut satışı toplam satışın yüzde 5'i seviyesine ulaştı."