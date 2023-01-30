Konut satışlarına inceleme: 55 bin 'riskli işlem' tespit edildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gayrimenkul sektörüne yönelik finansman, tapu ve emlak verilerini inceleme altına aldı. Gayrimenkul değerleme raporları kullanılarak analiz çalışmaları yürütüldü, gelen ihbarlar da değerlendirmeye alındı.

Kira geliri elde edenlere ve emlakçılara yönelik yapılan incelemeler sonucunda ilk etapta 55 bin riskli işlem tespit edildi.

Sistemde gayrimenkulün gerçek değerini beyan etmeyip düşük tapu harcı ödeyen ve hazineyi zarara uğratan kişilerin tespit edildiği açıklandı. İlk etapta Bakanlığın geliştirdiği RADAR sistemine 80 bin kişi takıldı. Bu kişilerin vergisel yükümlülükleri mercek altına alındı. (AA)