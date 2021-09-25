'Her şeyi sattınız, sıra demiryollarına mı geldi?'

TCDD’nin, toplamda 18 ili kapsayan 2. ve 7. bölge müdürlükleri sınırları içerisinde yer alan gayrimenkullere değer biçilmesi için Vakıfbank Gayrimenkul Değerleme AŞ. çalışmalara başladı.

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Önce 2 firma yük taşımacılığı faaliyetlerine başlatıldı. Sürekli demiryollarında yolcu taşımacılığının zarar ettiği söylemi yayılıyor. Bunların altında yatan ise özelleştirme için altyapı hazırlanıyor olmasıdır” dedi.

Yalım, “Demiryollarının özelleştirilmesi konusu belli aralıklarla gündeme geliyor. Bu konunun da kasıtlı olarak zamana yayılarak halkın nabzını tutarak yapıyorlar. Ya kimse duymadan sessiz sedasız devlette kar yapan kurumlar satılıyor. Ya da sık sık gündeme getirip altyapıyı oluşturup satış yok diyerek milletin aklıyla oynayarak özelleştirme yapıyorlar. Demir yollarında yapılan gayrimenkullerin değerlerinin hesaplanmasından da özelleştirme şampiyonu iktidarın yine bir satışa hazırlandığını gösteriyor. Tabi bunu da yine sessiz sedasız yapıyor. Ne de olsa alıcı hazır” şeklinde konuştu.