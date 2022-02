CHP Milletvekili Gürsel Tekin, "Her gün 32 çocuk kayboluyor, 3 çocuk hayatını kaybediyor. 2016-2021 yılları arasında kaç çocuk kayboldu, bu çocukların kaçı bulunabildi, kaçı bulunamadı?" diye sordu.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin kaçırılan veya kaybolan çocuklarla ilgili yaptığı çalışmayı kamuoyuyla paylaştı. Her gün 32 çocuğun kaybolduğunu ve akıbetlerinin de belli olmadığını belirten Tekin, “Adli bilimcilere göre kaçırılan çocukların sayısı son 10 yılda 3 kat arttı. Bunun önemli bir bölümü kız çocukları. Kaçırılan çocukların önemli bir bölümü bulunamıyor. Yine adli tıp uzmanlarına göre kaçırılan her 10 çocuktan biri ölüyor. Yani her gün 3 çocuğumuz bilmediğimiz bir cinayete, şiddete kurban gidiyor.” dedi.

'Suç geliri elde etmek için kullanılıyor'

Kaçırılan çocukların önemli bir bölümünün suç örgütleri tarafından kullanıldığına dikkat çeken Tekin, “Bu çocuklar uyuşturucu çeteleri dahil birçok çete tarafından suç geliri elde etmek için kullanılıyor veya suça sürükleniyor. Ne yazık ki annesinden, babasından kopartılan ve bulunamayan bu çocuklar suç bataklığı içerisinde kaybolup gidiyor. Her çocuğumuzun hakkını sormak, peşine düşmek hepimizin görevi.” dedi.

'2016 – 2021 yılları arasında kaç çocuk kayboldu?'

Türkiye İstatistik Kurumu Adli İstatistik verilerine göre 2008 – 2016 yılları arasında kaybolan çocuk sayısının 104 bin 531 olduğunu belirten Tekin, “Bu yıl tam 11 bin 691 çocuk kaybolmuş. TÜİK bu verileri paylaşmayı 2016 yılında bıraktı. Tekrar soruyorum. 2016 – 2021 yılları arasında kaç çocuk kayboldu, bu çocukların kaçı bulunabildi, kaçı bulunamadı? İçişleri Bakanı, Emniyet Genel Müdürü çocuklarımızın canını koruyamayacak, şiddete, suça maruz kalan çocuklarımızın yanında olamayacaksa ne işe yarıyor? “ diye sordu.