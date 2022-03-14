İstanbul Ekonomi Araştırma, “Toplum Enerji Zamlarıyla Nasıl Başa Çıkıyor” başlığı altında, 3-7 Şubat 2022 tarihlerinde 12 ilde bin 500 kişiyi kapsayan bir araştırma yaptı.

Ankete göre, yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında her 4 kişiden 3’ü daha az doğalgaz ve elektrik kullanmaya başladı.

Ankete katılanların yüzde 59'u ulaşım tercihlerini değiştirdiğini, yüzde 24'ü ise doğalgaz yerine kömür kullanmaya başladığını söyledi.

‘Yurttaşların kullanım tercihleri değişti’

Araştırmaya göre, ankete katılanların yüzde 76’sı elektrik ve doğalgaz tüketimini azalttığını belirtti. Yüzde 59'u ulaşım tercihlerini değiştirdiğini, yüzde 24'ü ise doğalgaz yerine kömür kullanmaya başladığını söyledi.

Zamlarla başa çıkma stratejilerinde en az tercih edilenin, doğalgaz yerine kömür kullanmak olduğu görüldü. Bu durumun, pek çok konutun artık kömür kullanmaya elverişli olmaması ile açıklanabileceği belirtildi.

‘Millet İttifakı-Cumhur İttifakı seçmenlerinin karşılaştırması...’

Anket sonuçları, zamların ardından Millet İttifakı ortağı partilerin seçmenlerinin birçoğunun büyük ölçüde ulaşım tercihlerini değiştirdiğini ortaya koydu. Akaryakıt zamlarının ardından ulaşım alışkanlıklarını değiştirenlerin oranı HDP'de yüzde 78'i bulurken bu rakam CHP seçmeninde yüzde 69 olarak ortaya çıktı.

Cumhur İttifakı partilerinin seçmenlerinin ise ulaşım tercihlerini diğer seçmen gruplarına kıyasla daha az değiştirdiği gözlemlendi. AKP seçmeninin yüzde 50’si ile MHP seçmeninin yüzde 48’i, benzin ve motorine gelen zamların ardından ulaşım tercihlerini değiştirdiğini bildirdi.

‘Tüketimini en çok azaltan CHP seçmenleri...’

Araştırma sonuçları, bütün seçmen gruplarında büyük çoğunluğun elektrik ve doğalgaz tüketimini azalttığını gösterdi.

Bu tablodan, yaşanan ekonomik krizin ve enerji fiyatlarındaki zamların toplumun tüm kesimlerinde kaygı yaratarak insanları kış aylarında daha az elektrik ve doğalgaz tüketmeye sevk ettiği sonucu çıkarıldı. Sonuçlar, elektrik ve doğalgaz tüketimini azaltanların en yoğunlukta olduğu seçmen grubunun CHP seçmeni olduğunu ortaya koydu.

2018 genel seçimlerinde CHP’ye oy veren katılımcıların yüzde 86’sı, zamlarla başa çıkabilmek için elektrik ve doğalgaz tüketimini azalttığını belirtti. Bu oran, iktidar seçmeninde yüzde 70 olarak gerçekleşti.

‘Türkiye enerji zammında 4. ülke konumunda...’

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün (OECD) verilerine göre; Aralık 2020 ve Aralık 2021 arasındaki değişimlere bakıldığında Türkiye, enerji fiyatlarının en çok arttığı dördüncü ülke konumunda.

Bu dönemde Türkiye’de enerji enflasyonu yüzde 49 olurken OECD ortalaması yüzde 26 idi. Enerji fiyatlarındaki artış, halihazırda yüksek seyreden enflasyonu daha da yükseltecek.

TÜİK’in açıkladığı verilere göre; şubat ayında fiyatlar, bir önceki aya göre yüzde 4,8 artarken yıllık enflasyon yüzde 54,44 oldu. Enflasyon Araştırma Grubu ise şubat ayında aylık enflasyonu yüzde 5,4, yıllık enflasyonu ise yüzde 123,8 olarak açıkladı.

Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesi, enerji fiyatlarındaki yükselişin henüz son bulmadığının sinyallerini veriyor. Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasından sonra petrol fiyatları son 8 yılın zirvesine yükseldi. (ANKA)