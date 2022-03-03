CHP’li Ağbaba’dan ‘enflasyon’ yorumu: Ekmek 6-7 lira olursa kimse şaşırmasın...

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Esnaf Masası Başkanı Veli Ağbaba, Bayburt’ta yaptığı açıklamada, TÜİK’in açıkladığı enflasyon verilerini değerlendirdi.

“Türkiye daha önce yaşamamış olduğu bir dönemi yaşıyor” diye Ağbaba, Türk lirasının hiç olmadığı kadar değer kaybettiğini söyleyerek, “Dünya paraları arasında değer kaybetmediği para birimi yok. Afganistan para birimi karşısında bile değer kaybetti” dedi.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Orhan Sarıbal ise mazota gelen zamların çiftçiyi zor duruma düşürdüğünü kaydederek, "Mazota her gün gelen zam, ekmeğe her gün gelen zam demektir" diye konuştu.

Ağbaba, TÜİK’in yıllık enflasyonu yüzde 54,4 olarak açıkladığını anımsatarak, “Son 20 yılın en yüksek rakamı. Son 20 yılda tarihi bir rekor kırdı enflasyon. Ayrıca bu, TÜİK’in makyajlanmış rakamları. ENAG’ın rakamı ise yüzde 123,8 olarak görünüyor. Bir başka rakamı da dikkatinize sunmak istiyorum. Üretici Fiyat Endeksi yüzde 105. Bunu anlamı şu; üretici fiyat endeksi önümüzdeki aylarda enflasyonun yükselmesine sebep olacak. Dün, bugün gelen zamlar da enflasyona dahil değil. Bugün açıklanan benzin, motorin zamları enflasyona dahil değil” diye konuştu.

‘Zimbabwe’den bile yüksek durumda...’

Ağbaba, KDV indirimine karşın gıda enflasyonunun yüzde 64,83 olduğunu kaydederek, “Zimbabwe’den bile yüksek durumda. Yüzde 54,4 enflasyonumuz ise dünyada en yüksek enflasyona sahip olan Arjantin’den bile daha yüksek. Türkiye, enflasyonda dünya sekizincisi olmuş durumda” dedi.

‘Akaryakıt 20 liraya dayandı’

Ağbaba, motorin fiyatının 20 liraya dayandığını ifade ederek, “Bu kadar sık sık zammın geldiği dönem görülmedi. Eskiden araçlara LPG taktırıyorlardı, şimdi LPG’yi söktürüyorlar. Söktürmek için işyerlerinin açıldığını görüyoruz. Geçtiğimiz yıl şubat ayında 6 lira 60 kuruş olan mazot, bugün 20 liraya dayanmış durumda. Üç kat artmış durumda. Mazot herkesi etkileyecek. Bakkala gidip aldığımız ürünü etkileyecek. Oraya ürün de nakliye ile geliyor. Bindiğimiz taksiyi etkileyecek. Taksici zor kontak çeviriyor” diye konuştu.

Ağbaba, Türkiye’de elektrik, mazot ve benzine gelen zammın Avrupa’da rekor olduğunu belirterek, “Doğal gaz, elektrik, yakıt, motorin ve benzin zammında dünya lideri olduğumuzu söylememiz mümkün. İlk 10 ekonomiye girecektik. İlk 10 ekonomiye giremedik ama elektrik, doğal gaz zammında, motorin zammında dünya birincisi olduk” dedi.

‘Ülkenin borcu arttı’

Türkiye’nin borcunun da arttığını aktaran Ağbaba, “Kamunun borcu, 2021 Ocak’ta 1,8 trilyonken şu anda 2,8 trilyon liraya çıkmış durumda. Borç, bir yılda tam yüzde 55 artarak 1 trilyon artmış durumda. Demokrasinin aksıya alındığı ülkelerde bile böyle bir tablo yok. Yatırım yapılabilir ülkeler arasında Türkiye, Özbekistan, Mısır, Brezilya ve Kenya’dan daha kötü durumda” diye konuştu.

‘Enflasyon Rusya’dan bile yüksek’

Ağbaba, AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu’nun enflasyon hesabına atıf yaparak, “O da bir matematik dehası. Fransa’da Ocak 2021’de 150 avroya dolan sepet, şu anda 154 avroya doluyor. ABD’de 150 dolara dolan sepet, 2022’de 161 dolara doluyor. Rusya’da 150 rubleye dolan sepet, şu anda 163 rubleye doluyor. Türkiye’de Ocak 2021’de 150 liraya dolan sepet, şu anda 223 liraya doluyor. Avrupa’da da bu konuda lider olduğumuzu söyleyebiliriz” dedi.

‘Kimse şaşırmasın, ekmek 7 lirayı bulabilir’

“Ekmek yarın 6-7 lira olursa buna kimse şaşmayacak” diyen Ağbaba, Türkiye’nin buğdayın yüzde 86,6’sını Rusya ve Ukrayna’dan ithal ettiğini kaydederek, “Bu savaş devam eder, ithalat yapamazsak ekmeksizlik ve açlıkla karşı karşıya kalacağımızı bilmenizi isteriz” diye konuştu.

Ağbaba, Millet İttifakı iktidarında çiftçinin mazotundan vergi alınmayacağını ve Ziraat Bankası ile Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borcunun faizinin silineceğini söyledi.

'Sorunlarımızdan birisi yönetim sistemi...'

Ağbaba, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem tanıtım toplantısını anımsatarak, “Türkiye’nin yaşamış olduğu sorunlardan birisi, yönetim sistemimizdir. 2018’den beri her gün yoksullaşıyorsak, işsiz sayımız 10 milyonu geçmişse, bir milyonun üzerinde üniversiteli işsizimiz varsa bunun sebebi tek kişilik yönetim sistemidir” dedi.

Türkiye’de devletin kurumlarını denetlemesi gereken Sayıştay’ın görevini yerine getirmediğini ileri süren Ağbaba, ülkedeki fazla makam araç sayısına dikkat çekti. 125 bin makam aracı olduğunu aktaran Ağbaba, “Makam araç saltanatına son vereceğiz” diye konuştu.

Ağbaba, Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme ilişkin altı siyasi partinin açıkladığı mutabakat metnini anlattı. Ağbaba, “Esnaf Bakanlığı kuracağız. Esnafın borçlarının faizlerini, geldiğimiz günden itibaren sileceğiz. BAĞ-KUR ve sigorta primlerini düşüreceğiz” ifadelerini kullandı.

(ANKA)