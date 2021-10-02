'Her 3 ortaöğretim okulundan 2'sinde kütüphane bulunmuyor'

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği yazılı soru önergesiyle 2021-2022 öğretim yılında, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, anadolu liseleri ve imam hatip liseleri arasından azınlık okulu eğitimi verecek okul sayısı ile spor salonu olan ve olmayan lise sayısını sordu.

Gürer ayrıca söz konusu önergesinde, "Tüm ortaöğretim okullarında bulunan toplam kütüphane sayısı kaçtır? Okul öncesi eğitimi veren okul sayısı kaçtır? 2016 yılından itibaren, öğrenci sayısı yetersizliği nedeni ile kapanan köy okulu sayısı kaçtır?" diye sordu.

Soru önergesini yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Özer, spor salonu olan lise sayısının 5 bin 292, tüm ortaöğretim kuramlarında bulunan toplam kütüphane sayısının ise 9 bin 476 olduğunu kaydetti. Özer, "2014 yılında başlayan Okuma Kültürü ve Z-Kütüphane Projesi kapsamında, ortaöğretim okul ve kuramlarında 515 z-kütüphane kurulum ve donatımı gerçekleştirilmiştir. Azınlık okulu statüsünde eğitim veren 11 lise bulunmaktadır" dedi.

Özer, son 3 yılda fen ve sosyal bilimler liselerine 3 bin 527 öğretmen atamasının yapıldığını açıkladı.

Okullarda kütüphane ve spor salonu yetersiz

Gürer, Milli Eğitim Bakanı Özer’in başta kapanan köy okulları olmak üzere bazı sorularını ise yanıtsız bıraktığına dikkat çekti.

13 binden fazla lise olan ülkemizde spor salonu olan lise sayısının 5 bin civarında kalmasının, çok sayıda lisenin spor salonu olmadığı anlamına geldiğini belirten Gürer, "30 binden fazla ortaöğretim okulu olan ülkemizde kütüphanesi olan ortaöğretim okulu sayısı ise 9 binlerde kalıyor. Bu da her 3 okuldan 2’sinde kütüphane olmadığını gösteriyor" diye konuştu.