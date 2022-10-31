'Her 100 ilaçtan 89'u yerli üretim' diyen Erdoğan tweetini sildi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi Twitter hesabından paylaşılan, "Vatandaşlarımızın kullandığı her 100 ilaçtan 89'u yerli üretimden sağlıyoruz. Covid-19 aşısı üretebilen 9 ülke arasındayız" tweeti, bir süre sonra silindi.

Erdoğan'ın sildiği paylaşım.

Paylaşımın ardından aynı zamanda eczacı olan CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Erdoğan'ı etiketleyip söz konusu paylaşımı alıntılayarak "Madem tüketilen her 100 ilaçtan 89'u yerli üretim Neden 5 ilaçtan biri eczanede yok? İlaç fiyatlandırması neden Euro kuruna bağlı? İthal ilaca ödenen TL oranını da söyleyin bakalım. Derdiniz tasanız algı yönetimi!" sorularını sordu.

-Madem, tüketilen her 100 ilaçtan 89'u yerli üretim peki Neden 5 ilaçtan 1'i eczanede yok?

-İlaç fiyatlandırması neden Euro kuruna bağlı?

-İthal ilaca ödenen TL oranını da söyleyin bakalım.



Derdiniz tasanız, algı yönetimi! https://t.co/LlQVyxo8NM — Burhanettin Bulut (@eczburhan) October 31, 2022

CHP'li Bulut, tweetin silinmesinin ardından yaptığı paylaşımda, "Sorulara cevap vermek yerine tweet silmek daha kolay tabi" ifadelerini kullandı.