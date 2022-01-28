Hepsijet kuryeleri işten çıkarıldı: Paket başına 1 lira zam yapılmıştı

Trendyol Express işçileri, yüzde 11’lik zammı kabul etmedikleri için kontak kapatmış ve eylemler yapmıştı. Şirket geri adım atmış ve işçilerin ücretlerine yüzde 38,8 zam yapılmıştı.

Hepsijet kuryeleri de kendilerine önerilen zammı kabul etmedikleri için Ankara, Karaman, İstanbul ve birkaç ilde daha kontak kapattı. Çalışmayı reddeden ve paket başı para alan kuryelerin tek paket için ücreti 3,75 TL iken 4,75 TL yapıldı.

Kuryelerin maaşının 1 TL’lik paket başı zamla birlikte asgari ücretin de altında kalabileceği konuşulurken, bir kurye ayda ortalama 1300 paket taşıdığını belirterek zammın 1300 TL’ye denk geldiğini söyledi.

Sabit gelir istiyorlar

Gerçek Gündem'den Fırat Fıstık'ın haberine göre, kuryelerin sabit bir ücreti yok. Bu sebeple her ay kazandıkları değişiyor. Dolayısıyla kuryeler, Trendyol’da olduğu gibi aylık sabit 12 bin 500 TL talep ediyorlar.

Üstelik Hepsijet kuryeleri Trendyol’dakilere göre daha geniş bir alanda çalışıyorlar. Kuryelerin aktardığına göre günde 200 kilometre yol yapanlar dahi bulunurken, 50 kilometre üzerinde de ek ödeme talep ediyorlar.

En az 25 kişinin sözleşmesi feshedildi, tehdit edilenler var

Trump Towers önünde yarın eylem yapmaya hazırlanan kuryelere yönetim baskı uyguluyor. Şu ana kadar en az 25 kuryenin sözleşmesi feshedildi. Kurdukları telegram grubuna müdür ve yöneticilerin de girdiğini belirten kuryeler, eyleme katıldıkları için birçok kişinin tehdit edildiğini paylaştı.