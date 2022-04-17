Hentbolcu Merve Akpınar: Sponsorlar sözünü tutmadı, Türkiye şampiyonasına gidemedik

“Sen kızsın, şort giyemezsin diyerek beni dışladılar” açıklamasıyla gündem olan genç hentbolcu Merve Akpınar ve takımının maddi imkansızlıklar nedeniyle Hentbol Türkiye Şampiyonası’na katılamadığı iddiaları ortaya atıldı.

Sözcü'de yer alan habere göre, söylenenleri yalanlayan Güneşin Çocukları Gençlik ve Spor Kulübü Kurucu Başkanı ve Antrenörü Bayram Kaplan, şampiyonaya katılamama sebeplerinin bazı öğrencilerin veli izin belgelerini teslim etmeyi unutmasından kaynaklandığını öne sürdü.

Ancak Merve Akpınar, Türkiye Hentbol Şampiyonasına katılamamasını maddi sorunlara bağladı.

‘Güneşin Çocukları Hentbol Takımı’nda oynayan hentbolcu Merve Akpınar, ailesinin maçlara gitmesine izin vermediği yönündeki iddialara ilişkin, ailesinin maçlara gitmesine izin verdiğini ancak sponsor sözü verenlerin bunu yerine getirmediğini anlattı.

'Sponsorumuz olamadığı için maçlara gidemedim'

Merve Akpınar, “Ailem bütün maçlara gitmem için izin veriyor. Hatta bu maçlar için formları da doldurduk. Ama kendimize sponsor arıyorduk. Sponsor olmayınca ondan dolayı gidemedik. Yol ve konaklama ücretleri vardı. Öğretmenimiz bunu karşılayamazdı. Sponsorumuz olamadığı için maçlara gidemedim. Gitseydik büyük ihtimal bu maçı kazanırdık” dedi.

'Sponsor olmak isteyenler sözünü tutmadı'

Gündeme gelmesiyle birlikte yurt içinde çok sayıda kurum ve kişilerin kendilerine sponsor olması için sözler verdiğini, bunun için reklamlarını yaptığını sözlerine ekleyen Merve Akpınar, bu sözlerin tutulmadığını belirterek sözlerini şöyle tamamladı: