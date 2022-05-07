Hendek sanığından patlamada ölen işçinin babasına suç duyurusu

Büyük Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası’nda yaşamını yitiren Halis Yılmaz’ın babası Muammer Yılmaz hakkındaki şikayet nedeniyle ifade vermeye gitti.

Sanık Yaşar Coşkun’un yeğeni ve avukatı olan Av. Abdullah Tekneci'nin kendisi hakkında "duruşmalardaki hal ve hareketleri" nedeniyle şikayette bulunduğunu ifade eden Muammer Yılmaz, “Bu şikayetin nedeni bizleri sindirmek korkutmak ve davadan vazgeçirmek amaçlı olduğunu düşünüyoruz. Bu vesileyle bir kere daha ifade edelim davamızdan vazgeçmeyeceğiz” dedi.

Birgün'deki habere göre havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili gerekçeli kararda, mahkeme Çinli usta Yang Weibing hakkında da suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı. İlk patlamanın misket laboratuvarı ve misket depolarının bulunduğu ‘Çin mahallesi’ olarak adlandırılan imalathane bölümünde yaşandığı anlatılan gerekçeli kararda, “Patlamanın bu denli büyük bir etki yaratmasının sebebinin usule aykırı olarak yapılan barut üretimi ve depolanması olduğu tartışmasızdır” denildi.

'Fabrika sahibi sanıklar asli kusurlu'

Kararda, "patlayıcı madde üretimi gibi çok tehlikeli işlere rağmen güvenli çalışma ortamının organize edilmemesi, patlama tehlikesine karşı önlemlerin alınmamış olması, mevzuata aykırılıklar" nedeniyle fabrika sahibi sanıkların “asli kusurlu” olduğu vurgulandı. Diğer sanıkların ise “tali kusurlu” olduğu kaydedildi.