Hendek Aileleri: 7 işçinin ölümünden sorumlu sanık patronun arkasında Erdoğan ve Soylu mu var?

Hendek Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası’nda gerçekleşen katliamda 7 işçi yaşamını kaybederken, 128 işçi de yaralanmıştı.

Dün görülen karar duruşmasında mahkeme, sanıklar Aslı Bozkurt, Asiye Angın, Erşan Öztürk, Ahmet Çağırıcı'ya 6 yıl 8 ay, Hasan Ali Velioğlu 12 yıl 6 ay, Ali Rıza Coşkun ve Yaşar Coşkun'a bilinçli taksirden 16 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Hendek Aileleri kamuoyuna bir açıklama yaparak mücadeleden vazgeçmeyeceklerini duyurdu. Açıklamada, "Soruyoruz; işçileri tehdit eden, ailelere şovmen diyen, siyasi iktidarı arkasına alarak mahkeme heyetine gözdağı veren ve bunlara rağmen iyi hal indirimi alan sanıkların kutlama yaparak karşıladığı mahkeme kararı mı sağlayacak adaleti, bu karar mı koruyacak işçileri?" denildi.

Hendek Aileleri'nin yönelttiği 7 soru şöyle: