Hendek Aileleri: 7 işçinin ölümünden sorumlu sanık patronun arkasında Erdoğan ve Soylu mu var?

Hendek Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası’nda gerçekleşen katliamda 7 işçi yaşamını kaybederken, 128 işçi de yaralanmıştı.
Dün görülen karar duruşmasında mahkeme, sanıklar Aslı Bozkurt, Asiye Angın, Erşan Öztürk, Ahmet Çağırıcı'ya 6 yıl 8 ay, Hasan Ali Velioğlu 12 yıl 6 ay, Ali Rıza Coşkun ve Yaşar Coşkun'a bilinçli taksirden 16 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
Hendek Aileleri kamuoyuna bir açıklama yaparak mücadeleden vazgeçmeyeceklerini duyurdu. Açıklamada, "Soruyoruz; işçileri tehdit eden, ailelere şovmen diyen, siyasi iktidarı arkasına alarak mahkeme heyetine gözdağı veren ve bunlara rağmen iyi hal indirimi alan sanıkların kutlama yaparak karşıladığı mahkeme kararı mı sağlayacak adaleti, bu karar mı koruyacak işçileri?" denildi.
Hendek Aileleri'nin yönelttiği 7 soru şöyle:
- Sakarya MÜSİAD Şube Başkanı Yaşar Coşkun'un, iktidarla olan yakın ilişkileri sayesinde denetimlerden muaf tutulan fabrikasında yaşanan patlamada;7 işçinin ölümünden yalnızca yargılanan sanıklar mı sorumludur?
- Patlamalarla ilgili verilen araştırma önergesinin AKP ve MHP oylarıyla reddedilme sebebi nedir?
- 7 işçinin ölümünden sorumlu Sanık Patron Yaşar Coşkun'un yargılama süreci boyunca ailelere hakaret ve tehditler savurmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun adını anarak; arkasının sağlam olduğu mesajını vermiş, MÜSİAD destek yemeğinin Cumhurbaşkanı talimatıyla verildiğini söylemiştir. Yaşar Coşkun’un iddiaları doğru mudur?
- Düzenli olarak denetlendiği söylenen fabrikada yapıldığı tespit edilen kaçak barut üretimi gibi vahim bir husus çerçevesinde ilgili bakanlıklar neden sessiz kalmaktadır?
- Patron Yaşar Coşkun duruşmada bir işçiyi "Ahmet zaten benim sayemde iyileşti. Ben her gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile konuştum, onun talimatıyla Ahmet'e bakıldı. Ahmet dikkatli konuşsun" şeklinde tehdit etmiştir. Bu ülkede bir patron Sağlık Bakanı'nı aramazsa işçiler gerektiği gibi bakılmayacak mıdır, sanık bu gücü nereden almaktadır?
- Fabrikada güvenlik görevlisi olarak çalışan Sakarya Emniyet Müdürlüğünden emekli bir polis memurunun denetimleri önceden haber alması sonucu fabrikanın uygun bir şekilde denetlenmediği, hatta bazı bölgelerin denetim ekibine hiç gösterilmediği anlaşılmıştır. Emniyet kime ve neye hizmet etmektedir?
- Büyük Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası’nda ruhsatsız binalar, kaçak barut üretimi, yasal sınırın üzerinde depolama gibi patlamaya davetiye çıkaracak ve şiddetini arttıracak etkenlerin ortaya çıkması sonucu denetçi kurumların ihmalleri anlaşılmasına rağmen mahkemenin ilgili kurum/kişiler hakkında suç duyurusunda bulunmamış olması yargı üzerindeki siyasi baskının kanıtı değilse nedir? Sanık Yaşar Coşkun'un mahkeme heyetine "Siz daha gençsiniz, daha iyi yerlere gelirsiniz" şeklindeki tehdit ve rüşvet teklifinde bulunmasının verilen karar üzerindeki etkisi nedir?