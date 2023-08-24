Hemşirelere 500 kere 'Ben salağım' yazdıran başhekim bir daha yöneticilik yapamayacak

Antalya'da Kumluca Devlet Hastanesi’nde hemşire olarak görev yapan Merve Şahiner Çalışkan ve Ayşe Yetkin’e görev yeri terk cezası olarak A-4 kağıdına 500 kere, “Ben salağım servisimden başka servise gittim” yazdıran Başhekim Uzman Doktor Ayşegül Alkan hakkında Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen müfettiş soruşturması tamamlandı.

Hürriyet'ten Salim Uzun'un haberine göre Alkan’a, “Amirine veya mahiyetindekilere karşı küçük düşürücü davranışta bulunmak” fiilinden 60 ihtar puan ceza verildi ve görev yeri değiştirildi.

'Bir daha yöneticilik yapamayacak’

Bakanlık yetkilileri, soruşturmayla ilgili, "Müfettişlerimizin hazırladığı rapora göre söz konusu hekime çok yüksek bir ceza puanı verildi. Şu an Finike Devlet Hastanesi’nde hekim olarak görev yapan Alkan, bu ceza puanına göre meslek hayatı boyunca bir daha yöneticilik yapamayacak" dedi.

Ne olmuştu?

İddiaya göre, Başhekim Alkan, rutin servis kontrolleri esnasında iki hemşirenin görev alanlarında olmadığını tespit etti. Bunun üzerine Çalışkan ve Yetkin’i diğer birim müdürlerinin de bulunduğu bir odada azarladı ve görev yeri terk cezası olarak A-4 kağıdına 500 kere, “Ben salağım servisimden başka servise gittim” yazmasını istedi.

Talebe karşı çıkan hemşireler, böyle bir cezayı kabul etmeyeceklerini, görev yerlerini terk etmeleri nedeniyle resmi disiplin yönetmeliğinin uygulanması gerektiğini savundu. Ancak bu öneri Alkan tarafından kabul görmeyince Çalışkan ve Yetkin, A-4 kağıdına 500 kere, “Ben salağım servisimden başka servise gittim” yazdı. Çalışkan ve Yetkin, 7 sayfalık metni, “Başhekimin ısrarı ile kaleme alınmıştır” notu düşerek imzaladı.

Olayın duyulmasının ardından konuyla ilgili inceleme başlatan Antalya İl Sağlık Müdürlüğü, başhekimin görevden alındığını duyurmuştu.