Hemşire Saliha Tuncel'in 'düşerek' ölmesiyle ilgili hastane sahibi de gözaltına alındı

Aksaray’ın Ereğli Kapı Mahallesi’ndeki Yıldırım Rezidans’ta bulunan Özel İnova Hastanesi’nin yeni doğan yoğun bakım servisinde görev yapan hemşire Saliha Tuncel (25), 24 Mayıs'ta erkek arkadaşı olan ve yine aynı hastanede görev yapan uzman doktor H.İ.A.'nın (43) Yıldırım Rezidans’ın 7. katındaki dairesinin balkonundan düşerek yaşamını yitirmişti. Tuncel’in intihar ettiği iddia edilmişti.

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Aksaray Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İnova Hastanesi Müdürü Ç.Ö. ve genç hemşirenin erkek arkadaşı H.İ.A.’yı, hemşireyi intihara teşvik iddiasıyla gözaltına almıştı. Adliye sevk edilen H.İ.A. adli kontrol şartıyla serbest kalırken hastane müdürü Ç.Ö. tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

Soruşturma kapsamında, Özel İnova Hastanesi’nin sahibi olan operatör doktor T.C. de bugün evinde gözaltına alındı. T.C., emniyette ifadesi alındıktan sonra Aksaray Adliyesi’ne sevk edildi.

Coşgun emniyetteki ifadesinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edildi. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından Coşgun, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.(ANKA)