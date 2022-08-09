Hemşire Ömür Erez’in katiline ağırlaştırılmış müebbet talebi

İstanbul'un Kartal ilçesinde 20 Ocak 2022 tarihinde bir aile sağlığı merkezinde çalışan 33 yaşındaki hemşire Ömür Erez'in 39 yaşındaki eski sevgilisi Rahmi Uygun tarafından silahla vurularak öldürülmesine dair yürütülen soruşturma tamamlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Rahmi Uygun'un Ömür Erez'e ve yakın çevresine sürekli mesaj göndererek Erez'i rahatsız ettiği ve tabanca görseli içeren tehdit içerikli mesajlar gönderdiği bilgisine yer verildi.

İddianamede, Rahmi Uygun'un İstanbul'a geleceğini diğer şüpheli Yücel Ö.’ye söylediği ve İstanbul'u bilmediği için kendisinden yardımcı olmasını istediği, olay günü buluştuklarında Yücel Ö.'ye Ömür Erez'i öldüreceğini açıkça söylediği belirtildi.

Ağırlaştırılmış müebbet talebi

Savcılık, Ömür Erez'i silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle Rahmi Uygun'un “tasarlayarak öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile cezalandırılmasını talep etti. Öte yandan, “ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma” suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ile cezalandırılması istendi.

İddianamede diğer şüpheliler Musa T. ve Yücel Ö.'nün de “tasarlayarak öldürmeye yardım etme” suçundan 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapis ile cezalandırılmaları istendi. İddianame, gönderildiği Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.