İzmir'de bir kadına silahlı saldırı

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Tire’ye bağlı Işıklı Köyü’nde meydana geldi. İddiaya göre D. Karcı ile eşi E. Karcı arasında bir tartışma çıktı. Tartışma esnasında E. Karcı, av tüfeğiyle eşi D. Karcı’ya ateş etti ve olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 2 çocuk annesi D. Karcı'nın durumunun ağır olduğu belirlendi.

Ağır yaralı olan Karcı, ambulans ile Tire Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Karcı’nın hayati tehlikesi devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, eşini av tüfeğiyle vuran E. Karcı’nın, jandarmaya giderek teslim olduğu bildirildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor. (İHA)