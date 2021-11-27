Hekimlerin 'Beyaz Yürüyüş'ü bugün Ankara'ya ulaşıyor

Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) çağrısıyla, sağlık sistemindeki sorunlara ve hekimlerin taleplerine dikkat çekmek amacıyla İstanbul'dan Ankara'ya başlatılan 'Beyaz Yürüyüş' bugün noktalanıyor.
"Karanlığa karşı; önlüğümüzün beyazına, özlük haklarımıza, halkın sağlık hakkına sahip çıkıyoruz - Emek Bizim Söz Bizim" başlıklı Beyaz Yürüyüş'ün Ankara programı şöyle:
12:00 - TTB önünde buluşma
12:30 - Basın açıklaması ve Yılmaz Güney Kültür Merkezi'ne yürüyüş
13.00-16:00 - Beyaz Forum
16:00 - Bandista Konseri