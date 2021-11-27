Hekimlerin 'Beyaz Yürüyüş'ü bugün Ankara'ya ulaşıyor

TTB'nin çağrısıyla hekimlerin İstanbul'dan başlattığı yürüyüş bugün Ankara'ya ulaşacak, burada bir de Beyaz Forum düzenlenecek.

Haber Merkezi

Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) çağrısıyla, sağlık sistemindeki sorunlara ve hekimlerin taleplerine dikkat çekmek amacıyla İstanbul'dan Ankara'ya başlatılan 'Beyaz Yürüyüş' bugün noktalanıyor.

"Karanlığa karşı; önlüğümüzün beyazına, özlük haklarımıza, halkın sağlık hakkına sahip çıkıyoruz - Emek Bizim Söz Bizim" başlıklı Beyaz Yürüyüş'ün Ankara programı şöyle:

12:00 - TTB önünde buluşma
12:30 - Basın açıklaması ve Yılmaz Güney Kültür Merkezi'ne yürüyüş
13.00-16:00 - Beyaz Forum
16:00 - Bandista Konseri

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Hekimlerin ‘Beyaz Yürüyüş’ü başladı