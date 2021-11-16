Hekime bıçakla saldırdı, etrafındakileri ölümle tehdit etti

İstanbul Zeynep Kamil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 14 Kasım Pazar günü sabah saatlerinde, nöbet devrinden önce hastane acil servisine gelen bir hastanın muayenesi esnasında hasta yakını şahıs kapıda arbede çıkardı.

İstanbul Tabip Odası'nın açıklamasına göre yanında getirdiği bıçaklarla güvenlik görevlilerine ve görevli hekime saldıran kişi, bir yandan da etrafındakileri ölümle tehdit etti.

Odanın açıklamasında "Güvenlik görevlilerinin muayene odasının kapısını kapalı tutması sayesinde meslektaşımız ve hastane personeli olaydan yara almadan kurtulabilmiştir" denilirken, olayın ardından gözaltına alınan saldırganla ilgili hukuki sürecin takipçisi olunacağı belirtildi.

Açıklamada, "Bu dehşet verici olay vesilesiyle tüm yetkilileri bir kez daha, sağlıkta şiddete karşı acil önlemler almaya, yasal düzenlemeler yapmaya çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi.