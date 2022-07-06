Hekim cinayeti sonrası AKP'den ilk açıklama

Konya Şehir Hastanesi'nde Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya'nın silahla vurularak öldürülmesi sonrası AKP'den ilk açıklama yapıldı.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Konya Şehir Hastanesi'nde doktor Ekrem Karakaya'nın silahlı saldırı sonucu öldürülmesini, vatandaşlarımızın sağlığı için mücadele veren hekim kardeşimizin alçakça katledilmesini lanetliyoruz" dedi.

Öte yandan cinayetin ardından aynı silah ile intihar eden saldırganın Yunak İlçe Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Hacı Mahmut Akçay olduğu belirlendi.