Hekim cinayeti Adana'da protesto edildi

Hekim ve sağlık bileşeni emek meslek örgütleri Dr. Ekrem Karakaya’nın görevi başında öldürülmesinin ardından sağlıkta şiddete isyan etti. Adana'da iş bırakan sağlık emekçileri Balcalı ve Şehir hastanelerinde eylem düzenledi.

Adana Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Selahattin Menteş, 'Üzgünüz, Öfkeliyiz!'

Konya’da Dr. Ekrem Karakaya’nın öldürülmesi ülke genelinde infiale yol açtı. Adana’da protesto eylemleri başladı. Bu kapsamda sabah saatlerinde Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’nde başlayan protesto Adana Şehir Hastanesi Başhekimlik önünde ve Adana Sağlık İl Müdürlüğü önünde devam etti. Kurum önlerinde toplanan sağlık camiası yitirilen hekim ve sağlık çalışanları için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın da katılarak destek verdiği eylem de katılımcı kurumlar adına tepkilerini içeren basın açıklamasını okuyan Adana Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Selahattin Menteş, “Üzgünüz, öfkeliyiz! Burada Konya Şehir Hastanesi’nde, görev başında bir hasta yakını tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucunda katledilen Dr. Ekrem Karakaya kardeşlerimizi kaybetmenin derin üzüntüsü ile toplanmış bulunmaktayız. Acımız ve öfkemiz büyüktür. Kardeşlerimize sıkılan kurşun; mesleğimize, hizmet aşkımıza, ülkeye ait umutlarımıza sıkılmıştır. Kurşun hepimize sıkılmıştır. Acımız ise tarifsizdir.”

'Keşke doktorların sağlıkçıların yanındayız denseydi'

Öldürülen hekimin ilk olmadığını söyleyen Uzm. Dr. Menteş, “Bugüne kadar kaybettiğimiz Göksel Kalaycıların, Ersin Aslanların, Kamil Furtunların, Aynur Dağdemirlerin son halkasıdır. Ne yazık ki bu kışkırtılmış sağlık sistemi ve bozukluklar devam eder ise son da olmayacaktır. Bir sonraki canice cinayetin kurbanı belki ben belki de içimizden başka biri olacaktır. Son yirmi yılda kışkırtılmış sağlık sistemi, kar hırsınız ve üstümüzden oy kazanma isteğiniz bu günlerin nedenidir. Ekonomik, özlük haklarımızdaki kayıplar, iş yükümüzün her gün daha da artması, güvensiz ortamlarda çalıştırılmaktır bu cinayetlerin nedeni. Şehir hastaneleri adı altındaki şirket hastanelerinde köleleştirdiğiniz emeğimiz, sekretersiz çalıştırdığınız ve kapılara güvenlik cihazı bile koymamanızdır bu cinayetlerin nedeni. Doktorlara enjeksiyon yaptırmam, nereye giderlerse gitsin söylemleridir bugünkü durumun nedeni. Beşli çete demeyi yasakladığınız şirketlere gösterdiğiniz ilginin milyonda birini bizlere gösterse idiniz emin olun bunlar yaşanmazdı. Bir gün ama bir gün doktorlarımızın, sağlık emekçilerimizin yanındayız deseydiniz belki de bunlar hiç yaşanmazdı. Bizi halkımızla karşı karşıya getirme fırsatlarını hiç kaçırmadınız. Bize şiddet uygulayanlar biz daha karakolda iken hastanelerde cirit atmaya devam etti. Tüm bu cezasızlıkların getirdiği noktanın varacağı yerdeyiz.”

'Sağlıkta şiddet toplumsal ve politik bir sorundur'

Başkan Uzm. Dr. Menteş, “Sağlıkta şiddetin münferit bir olgu olmadığını, bunun toplumsal ve politik bir sorun olduğunu biliyoruz. Sağlık kurumlarında meydana gelen silahlı saldırıların artışı nedeniyle bu konuda önlemler alınmasını ve 6136 sayılı yasada değişiklik yapılmasına ilişkin yasa teklifleri önerdik. Ancak tüm uyarılarımızı görmezden geldiniz. Sorumlular bu durumu arada bir kınamak dışında bir adım atmadı. Ülkede artan şiddet iklimi, bizlerin sadece çalışma koşullarını bozmakla kalmamış, can güvenliğimizi de ortadan kaldırmıştır. Her anlamıyla tıkanan sağlık sisteminin tüm sorumluluğu hekimlerin ve sağlık emekçilerinin omuzlarına yıkılmakta, bu durum bizleri hedef haline getirmekte, sağlık alanında yürütülen politikalar bizlere, şiddet, ölüm, çaresizlik ve umutsuzluk olarak geri dönmektedir.”

Cenazemiz var ve yastayız

Güvenli çalışma alanı sağlamanın siyasal iktidarın sorumluluğu olduğunu da ifade eden Başkan Uzm. Dr. Menteş, “Bugüne kadar hiçbir hak arayışında desteğini göremediğimiz, bugünkü kötü tablonun sahibi Sağlık Bakanı ve iktidardır.

Gönlümüzde yeri zaten olmayan Sağlık Bakanı başta olmak üzere sorumluluğunu yerine getirmeyen yetkilileri derhal istifa davet etmekteyiz. Bu tür cinayetlerin bir daha olmaması için TTB başta olmak üzere tüm sağlık emek örgütleri ile derhal bir araya gelinmelidir. Sağlık sistemi yeniden örgütlenmelidir.

Bugün dahil iki gün işyerlerimizde görevde olacağız ve iş bırakacağız. Eğer düzelmeler olmaması halinde haftalık ve süresiz iş bırakmalara hekim ve sağlık emekçilerimiz hazırdır. İki gün boyunca tüm sağlık kuruluşları yas yeridir. Cenazemiz var ve yastayız. Tüm camiamızın başı sağolsun.”

Oda başkanlarından da tepki

Basın açıklamanın ardından Adana Baro Başkan Yardımcısı Av. Miyesser Önenli, Adana Eczacı Odası Başkanı Ecz. Ö. Mürsel Yalbuzdağ, Adana Diş Hekimleri Odası Başkanı Dt. Fatih Güler, CHP Adana Milletvekilleri Ayhan Barut ve Burhanettin Bulut da şiddeti kınayan birer konuşma yaptı.

Polisin sık sık engellemeye çalıştığı eylemden sonra sağlıkta şiddetin önlenmesi adına Adana İl Sağlık Müdürlüğü önüne siyah çelenk bırakıldı.

Hukuk emekçilerinden sağlık emekçilerine destek

Adana Barosu'na bağlı yaklaşık 100 kişilik avukat grubu da dün öldürülen avukat Servet Bakırtaş için adliye binası önünde eylem yaptıktan sonra İl Sağlık Müdürlüğü önünde TTB'nin yaptığı eyleme destek verdi.

Hasta yakını aracını sağlık emekçilerinin üzerine sürdü

Bu arada Şehir Hastanesi'nde düzenlenen eylem sırasında bir hasta yakınının aracını sağlık emekçilerinin üzerine sürdüğü ve bir sağlık emekçisinin hafif yaralandığı öğrenildi. Eylemcilerin araç sürücüsüne tepki göstermesi ve müdahale etmesi sonrası hastane güvenliklerinin araya girmesiyle aracını emekçilerin üzerine süren kişi hastane önünden uzaklaştı.