Hekim Birliği Sendikası: Artık sağlıkta şiddet haberi duymak istemiyoruz!

Hekim Birliği Sendikası, Ordu'da Fatsa Devlet Hastanesi'nde görevli Kadın Doğum Uzmanı Dr. Okay Kurtbay bir hasta yakını tarafından darp edilerek yaralanmasının ardından basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, sağlık kurumlarında şiddetin son bulması talep edilerek, üyelerin sendika yönetim kurulunun almış olduğu meşru iş bırakma kararına katılacağı ve acil işlemler dışında her türlü sağlık hizmetini durduracağı belirtildi.

Açıklama şöyle:

"Devlet kurumlarında çalışanların da vatandaşların da canları devlete emanettir.

Hastaneler cana can katması gereken kurumlar olmalı iken son günlerde adeta vahşi batı film setlerine dönmüş durumdadır.

Silahlı saldırganlar hastanelerimize elini kolunu sallayarak giriyor ve gerek hekimlerin gerekse sağlık çalışanlarının, vatandaşların canına kast ediyor.

Valiliklerde, adliye binalarında, AVM'lerdeki güvenlik önlemlerinin aynısının sağlık kurumlarında alınmama sebebi nedir ?

Opr. Dr. Okay Kurtbay dün akşam bir hasta yakın tarafından saldırıya uğramış kaşı açılmış ve kafa travması geçirmiştir. Bu olayı kabul etmemiz mümkün değildir.

Daha bir sene önce Konya'da Uzm. Dr. Ekrem Karakaya meslektaşımız hunharca katledildi. Bunun acısı kalbimizde ilk günkü gibi hissediyoruz ve yeni acılar yaşamak istemiyoruz.

Sağlık kurumlarında şiddetin son bulmasını talep ediyoruz.

Gerek toplumda gerekse idarede farkındalığın oluşması ve dün yaşadığımız şiddet olayını protesto etmek için 26.07-2023 tarihinde Hekim Birliği Sendikası Yönetim Kurulunun almış olduğu meşru iş bırakma kararına katılıyor acil işlemler dışında her türlü sağlık hizmetini durduruyoruz.

Artık yeter sağlıkta şiddet son bulsun."