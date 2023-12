Heinrich Böll Vakfı geri adım attı: Masha Gessen'e ödülü neredeyse gizlice verildi

Almanya’da Yeşiller Partisi bağlantılı Heinrich Böll Vakfı, Hannah Arendt Siyasi Düşünce Ödülü’nü Rus asıllı ABD’li yahudi gazeteci Masha Gessen’e vereceğini duyurmuştu. Ancak vakıf Gessen’in İsrail’in saldırıları altındaki Gazze’yi Nazi işgali altında bir Doğu Avrupa kasabasına benzettiği makalesi nedeniyle ödülden çekildiğini açıklamıştı.

Vakıf, kararını geri aldı. Ödül, düzenlenen küçük bir törenle Masha Gessen'e verildi.

Bremen'in Steintorviertel semtindeki küçük bir salonda düzenlenen törene 50 kişi katılırken polis yoğun güvenlik önlemi aldı. Törenin neredeyse gizlice yapılması dikkat çekti.

Ne olmuştu?

Vakfın ödülden çekilmesine gerekçe olarak gösterdiği makale, 9 Aralık’ta New Yorker’da “Holokostun gölgesinde” başlığıyla yayımlandı.

Gessen makalesinde son 17 yıldır Gazze’nin yoksullaştırılmış, duvarlarla çevrilmiş ve aşırı nüfus yoğunluğunun olduğu, sakinlerinin yalnızca küçük bir bölümünün kısa süreli çıkmasına izin verilen bir gettoya dönüştürüldüğünü yazmıştı.

Gazze’yi “Nazi Almanyası’nca işgal edilen bir Doğu Avrupa ülkesindeki Yahudi gettosu”na benzeten Gessen makalesinde, Gazze'de her on dakikada bir çocuğun öldürüldüğünü, İsrail’in hastaneleri, doğumhaneleri ve ambulansları bombaladığını, her 10 Gazzeliden 8’inin evinden edildiğini anlatıyordu.

Alman-İsrail Derneği Gessen’in bu yazısının ardından ödül töreninin askıya alınması çağrısı yapmıştı. Derneğin Bremen şubesinin yayımladığı açık mektupta Gessen’i ödüllendirmenin “antisemitizme karşı kararlı eylemlerle zıtlık oluşturacağı”belirtiliyordu.

Büyükbabası Naziler tarafından öldürülen bir Yahudi yazar olan Gessen, Moskova doğumlu ve 1980’lerden beri ABD’de yaşıyor. Gessen sözkonusu ödüle “totaliterlik karşıtı” görüşleri ve Rusya’ya yönelik eleştirileri nedeniyle değer bulunmuştu.

Heinrich Böll Vakfı Bremen Senatosu’yla anlaşarak Hannah Arendt Siyasi Düşünce Ödülü’nden çekildiğini açıklamıştı.

İsrail’in Gazze’deki saldırılarına koşulsuz destek veren Alman hükümeti Filistin’le dayanışma ve destek gösterilerine karşı yasakçı politikasını sürdürürken kültür alanında da sergi, ödül iptalleri gibi eylemleriyle Filistinlilerin seslerini susturmaya yönelik adımlar atıyor.