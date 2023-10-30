HEDEP’li Naif Bulğa ve Mazlum Kaya tutuklandı

Mersin’de dün gözaltına alınan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) Parti Meclis üyesi Naif Bulğa ile HEDEP Gençlik Meclisi üyesi Mazlum Kaya bugün emniyet işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Savcılık tarafından ifadeleri alınan Bulğa, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar gerekçe gösterilerek ''örgüt propagandası yapmak'' iddiasıyla, Kaya ise ''örgüt üyesi olmak'' iddiasıyla tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne gönderildi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, hakimlik aynı gerekçelerle Bulğa ve Kaya’yı tutukladı.