Hedef gösterilen Tosun: Resmi kurumlar bilgilerimi paylaştı

İstanbul Taksim'deki İstiklal Caddesi'nde dün yaşanan bombalı saldırısı sonrası Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Adem Taşkaya'nın avukat Jiyan Tosun’u hedef göstermesine dair birçok kentte açıklama yapıldı

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi, Eş Genel Başkan Eren Keskin ve hedef gösterilen üyeleri Av. Jiyan Tosun’un katılımıyla dernek binasında açıklama yaptı. Toplantı salonuna, “İnsan hakları savunucularını hedef göstermekten vazgeçin” yazılı pankart asıldı.

Açıklamada konuşan İHD İstanbul Şube Başkanı Gülseren Yoleri, seçimin yaklaşmasıyla birlikte kaygılarının artığını belirtti. Taşkaya’nın Tosun’u hedef göstermesine dikkat çeken Yoleri, hedef göstermeler ardından Tosun ve Keskin’e yönelik tehditler geldiğini aktardı. Yoleri, “Doğruları söylemekten vazgeçmiyoruz. Bu ülkede barış ve huzurun tesis olmasını istiyoruz. Haklının yanında durmaya devam edeceğiz. Hak savunucularını yalnız bırakmayacağız. Manipülasyona da izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre hedef gösterilen Jiyan Tosun ise, 10 Ekim Gar Katliamına işaret ederek, o sırada orada olduğunu ve onlarca arkadaşının yaşamını yitirdiğini ve hala travmasını yaşadığını dile getirdi. Patlamanın yaşadığı sırada Taksim’de olmadığını aktaran Tosun, iki Suriyeli müvekkili ile birlikte Küçükçekmece’de bulunan bir çay bahçesinde oturduğu sırada telefonun çaldığını ve telefonla arayan kişilerin patlamadan söz ettiğini belirtti. Tosun, “Beni arayanlara büroya uğramadığımı ve iyi olduğumu söyledim. Bu konuşmaları duyan biri hakkımda ihbarda bulunmuş. Müvekkillerime hukuki destek sunmak için gittiğim karakolda bu durumu öğrendim” dedi.

'16 yaşındaki yeğenimin telefonunu bularak tehdit etmişler'

Akşam saatlerinde hedef gösterildiğini Eren Keskin’den öğrendiğini dile getiren Tosun, hemen ardından ise sosyal medyadan aynı anda tehdit mesajları ve aramalar almaya başladığını kaydetti.

Tosun, "Şu olay beni dehşete düşürdü: Aile bireylerimin telefonları dağıtıldı. 16 yaşındaki yeğenimin telefonunu bularak, ‘bombacısınız öleceksiniz’ şeklinde tehdit etmişler. Bu bilgiler ancak resmi kurumlardan alınabilir. Bütün kişisel bilgilerim alındı. Yengem ve birçok akrabam arandı. Aynı şekilde Eren Keskin de tehdit edildi. Savcı ile yaptığım görüşmede savcı, ‘polis karakoluna git’ diyor. Ben de bu durumu zaten karakolda yaşadığımı dile getirdim. Savcı şikayetimi almadı. Bir avukatın şikayeti alınmadı. Dün akşamdan beri inanılmaz olarak bir şiddette maruz kaldık. Bombalı bir saldırıda yaralı ve sağ olarak kurtuldum. Bunları onlar da biliyor. Ancak hedef göstermek ve karalamak onların bildiği en iyi şeydir” şeklinde konuştu.

Tosun, hedef göstermelerin ardından İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç’ı aradığını paylaşarak, kendisine yardımcı olmadığını ve sahiplenmediğini söyledi. Tosun, bu durumu "utanç verici" olarak nitelendirdi.

'Tosun'un başına bir şey gelirse emniyet ve ifademizi almayan savcı sorumludur'

Daha sonra söz alan Tosun’un avukatı Jiyan Kaya, gittikleri Küçükçekmece Adliyesi'nde savcının başvurularını almadığını paylaştı. Tosun’un bilgilerinin polis tarafından sosyal medya hesaplarından dağıtıldığını dile getiren Kaya, “Taşkaya da zaten bilgiyi emniyetin kullandığı telegram hesaplarından aldığını doğruladı. Bu durumu emniyet mensuplarının başlattığını düşünüyoruz” diye konuştu. Polis tarafından ifadelerinin alınmaya çalışıldığını dile getiren Kaya, Süleyman Soylu’nun şüphelinin yakalandığını paylaşması ardından savcının başvurularını aldığını kaydetti. Kaya, “Dün akşam saat 4’te ifademizi verdik. Sabah tekrardan gittik ve koruma talebinde bulunduk. Ancak işlemlerin hala yapılmadığını gördük. Savcıyı göreve çağırıyoruz. Tosun’un başına bir şey gelirse emniyet ve ifademizi almayan savcı sorumludur” diye konuştu. Kaya, ayrıca müvekkili Tosun’un can güvenliğinin tehlikede olduğu ve bu durumun ortadan kalkması için valiliğin açıklama yapması gerektiğini ifade etti.

İHD Eş Genel Başkanı Eren Keskin de, "Dün akşamdan beri yüzlerce açık numaradan tehdit alıyoruz. Kendi numaralarından arıyorlar. Bu nasıl bir devlet? Nerede devlet? Devlet sadece bize karşı var? İstanbul Valiliğini görev çağırıyoruz. Vali ve Soylu derhal haberlerin yalan olduğuna dair açıklama yapmalılar. O çok demokrasiden yana olan 6’lı masaya çağrı yapıyorum; Açıklama yapmalılar” ifadelerini kullandı. Keskin, “Bu bir devlet operasyonudur. Tosun’un bütün kimlik bilgileri defalarca bana gönderildi. Bu kimlik bilgilerini nereden almış olabilirler? Bu bir emniyet operasyonudur. Olası bir durumdan Adalet Bakanlığı sorumludur. Can güvenliğimizi sağlamak zorundalar” diye konuştu. Taşkaya’nın hedef göstermesinin bir şiddet çağrısı olduğunu dile getiren Keskin, tutuklanmasını talep etti.