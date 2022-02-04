Hedef gösterilen Maske Kimsin Sen programı 'erken final' yapıyor

29 Ocak’ta Resmi Gazete üzerinden ‘basım ve yayım faaliyetleri’yle ilgili ‘genelge’ yayınlanmasının ardından ‘Maske Kimsin Sen‘ programının kaldırıldığı iddia edilmişti.

Ünlü isimlerin, maske ve kostümle kimliklerini gizleyerek şarkı söylediği ve jüri üyelerinin de yarışmacıların kim olduklarını bulmaya çalıştığı 'Maske Kimsin Sen' adlı yarışma gericiler tarafından 'Satanizm propagandası' iddiasıyla hedef gösterilirken Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu'ysa, bir sosyal medya kullanıcısına verdiği yanıtta, program hakkında inceleme başlatılacağını söylemişti.

FOX TV’de yayınlanan programın yapımcısı Fatih Aksoy'sa programın 'erken final' yapacağını açıkladı. Aksoy söz konusu kararın gerekçesi olarak ‘düşük reytingler’i öne sürerken kararda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘milli ve manevi değerler’ genelgesi ve RTÜK'ün programı incelemeye almasının etkisi olmadığını savundu.

Konuyla ilgili Cumhuriyet’ten Nagihan Yılkın’a konuşan Fatih Aksoy şunları kaydetti:

“Maske Kimsen Sen yarışması dünyanın çeşitli ülkelerinde aralarında Müslüman ülkelerinde olduğu 50 ülkede yayınlanmış bir programdır. Bizim yaptığımız şey, dünyanın 50 ülkesinde yayınlanmış bir formatı alıp burada yayınlamaktı. ‘Ocak döneminde başlasın, bir sezon gitsin’ diye bu işi yaptık ama 2,50 reyting alınca kanalla konuştuk ve reytinglerden dolayı sonlandırmaya karar verdik. 2,50 reyting alan iş benim yaptığım bir iş ama normal şartlar altında bu program majör kanallarda ‘prime time’da yayınlanamaz. O kanal o gece zarar eder. Hiçbir kanalda 2,50 reytingli bir şey bulamazsınız. Ne FOX TV’de ne de başka bir kanalda 2,50 reyting alırsanız o dizi ya da program yayınına son verilir bu da sektördeki herkesin bildiği bir şeydir.”

‘Genelge rastlantı’

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘milli ve manevi değerler’ genelgesinin programın sonlandırılmasıyla ilgisi olmadığını iddia eden Aksoy, şöyle devam etti:

“Açıkçası bu kararname (genelge) bir yakıştırma. Bu karar bizimle ilgili mi bilmiyorum, bir tek bizimle ilgili olduğunu da düşünmüyorum. Bizim yayınlarımıza son verme gerekçemiz aldığımız 2,50 reyting almamız. Genelge yayınlandıktan sonra bu hadise oldu, genelge yayınlanmasaydı da bu karar verilecekti. Bunun dışında bir şey yok.

Öyle bir rastlantı olmuştur. Bir şey yapıyorsanız her türlü eleştiri yapılabilir, buna kimse bir şey diyemez. Biz cumartesi gecesi programı yayınladık bu konuda kanal bize herhangi bir baskı yapmadı. İlk yayından itibaren her türlü eleştiri yapıldı ama televizyon kanalı bu programın arkasında durdu. Kötü bir program değildi ama Türkiye’de sert rekabete dayanamadı. 9’uncu bölümde final yapacağız. Biraz erken final yapmış olacağız.”

‘RTÜK’ün de etkisi olmadı’

Aksoy, erken final kararında RTÜK’ün inceleme başlatmasının da etkili olmadığını şu ifadelerle savundu:

“Bununla ilgili RTÜK’ten televizyon kanalına ya da bize gelmiş herhangi bir şey yok. RTÜK bu meseleyi incelemişler ve ceza vermeye gerektirecek bir şey bulamamışlar herhalde. Gerçekten de yok. Müslüman ülkeler de dahil dünyanın birçok ülkesinde bu figürlerin kullanıldığı programlar yapıldı, yapılmaya da devam ediyor. Daha şeytani şeyler aramak öküz altında buzağı aramak olarak görüyorum.”

29 Ocak’ta Resmi Gazete'de ‘basım ve yayım faaliyetleri’yle ilgili ‘genelge’ yayınlanmış “Milli kültürümüzü yabancılaşmaya ve yozlaşmaya karşı muhafaza etmek” gibi ifadeler kullanarak ilgili kurumlardan adım atılması istenmişti. RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu da daha önce, söz konusu programa ‘çocukların korunması özelinde’ inceleme başlatılacağını duyurmuştu.