HDP'ye yönelik operasyon: İl Başkanı ve belediye meclis üyelerine gözaltı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya paylaşımlarını gerekçe göstererek operasyon düzenledi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca, aralarında HDP İl Başkanı Bedriye Kuş ile 4 HDP'li Akdeniz Belediyesi Meclis üyesinin de bulunduğu 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İHA'da yer alan habere göre, "Temizleme" adı verilen bir operasyon düzenledi. Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, adreslere koçbaşı kullanılarak girildi. Dronun da kullanıldığı operasyona yaklaşık 500 polis katıldı.