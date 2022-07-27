HDP'den 'Akşener'in cumhurbaşkanı adaylığı' değerlendirmesi

Daha önce aday olmayacağını ve kendisinin başbakanlığa talip olduğunu açıklayan Meral Akşener'in olası bir Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan bir yorum geldi.

Armağan Çağlayan'ın programına katılan Buldan, "Meral Akşener'in cumhurbaşkanlığı adaylığına çok sıcak bakmıyorum. Çünkü nasıl söyleyeyim, daha demokrat, daha bağımsız, daha özgürlükçü ve gerçekten daha bir kadın olması gerekiyor Türkiye'yi yönetecek kadının." dedi.

Açıklamalarını sürdüren Buldan, "Ben Akşener'in elbette siyasetine karışacak bir insan değilim. Herkes kendi siyasetine yapar ancak durduğu çizginin ve yönetim anlayışının cumhurbaşkanlığına uygun olmadığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.