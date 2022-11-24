HDP'ye açılan kapatma davasında yeni gelişme

Yargıtay Başsavcısı Bekir Şahin, 7 Haziran 2021’de HDP’nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde (AYM) dava açmış, AYM Genel Kurulu da 21 Haziran 2021’de iddianamenin kabulüne oybirliğiyle karar vermişti. HDP Hukuk Komisyonu'nun ek delillere ilişkin savunmasını tamamladığı belirtildi. AYM tarafından verilen ek süre 26 Kasım’da dolacakken, HDP'nin savunmasını yarın teslim etmesinin beklendiği aktarıldı.

Diken'den Altan Sancar'ın haberine göre; HDP’nin ek savunması 15’ten fazla klasörden oluşurken, savunmanın teslim edilmesinin ardından dava dosyası, esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için Yargıtay başsavcılığına gönderilecek.

Savcılığın sözlü olarak sunacağı mütalaa ise HDP’ye gönderilecek. Bunun ardından HDP’nin eş genel başkanları AYM’de sözlü savunma yapacak. Bu savunma sürecinde süre kısıtlaması uygulanmayacak.

Sözlü savunmanın ardından ise dava dosyası AYM raportörüne gönderilecek ve rapor beklenecek. Raporun hazırlanıp üyelere gönderilmesiyle de AYM başkanı üyelere toplantı gününü bildirecek. Belirlenen günde toplanan AYM üyeleri davayı karara bağlayacak.