HDP'nin 'İstiklal saldırısı araştırılsın' önerisi AKP ve MHP tarafından reddedildi

İstanbul İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım günü bombalı bir saldırı gerçekleştirilmiş, saldırıda 6 kişi hayatını kaybederken, 81 kişi de yaralanmıştı. İçişleri Bakanlığı tarafından saldırganın YPG/PYD bağlantısını olduğu açıklanmıştı ancak bunu takiben ortaya çıkan çelişkili ifadeler akılları karıştırmıştı.

YPG sorumluluğu redderken, saldırıdan dolayı ÖSO'nun sorumlu olduğuna işaret etmişti.

AKP ve MHP ise, HDP'yi İstiklal saldırısı üzerinden hedef almayı sürdürüyor.

Bugün ise HDP Grubu TBMM'ye İstiklal saldırısının araştırılmasına ilişkin bir önerge verdi.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, önergenin AKP ve MHP tarafından reddedildiğini sosyal medya hesabından açıkladı.