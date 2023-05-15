HDP'nin oy oranı geriledi: 65 milletvekili çıkardı

28. Dönem Milletvekili Seçimi'ne, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi adı altında giren HDP’nin, kesin olmayan sonuçlara göre oy oranında ve milletvekili sayısında düşüş yaşandı.

2018 yılı milletvekili seçimlerinde yüzde 11,7 oy oranıyla TBMM'ye 67 milletvekili sokan HDP, kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 8,8 oy alarak 62 milletvekili çıkarttı.

Üç büyük şehirden 10 milletvekili

Bir önceki milletvekili seçiminde Ankara, İstanbul ve İzmir'den toplam 15 milletvekili çıkaran HDP, bu seçimde üç büyük şehirden toplam 10 milletvekili çıkartabildi.

2018 seçimlerinde Ankara'dan yüzde 6,4 oy alarak 1 milletvekili çıkaran HDP, bu seçimde yüzde 3,07 oranında oy alarak Ankara'dan milletvekili çıkaramadı.

Bir önceki seçimde İstanbul'da yüzde 12,67 oy alarak 12 milletvekili çıkaran HDP, kesin olmayan sonuçlara göre bu seçimde yüzde 8,16 oy alarak 8 milletvekili çıkarabildi.

2018 seçimlerinde İzmir'de yüzde 11,49 oy alarak 2 milletvekili çıkaran HDP'nin, İzmir'deki oy oranı 7,5'e geriledi ancak 2 milletvekili çıkarttı.